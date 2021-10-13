Türkiye güzeli Nefise Karatay'ın kızı büyüdü! Güzelliğini görenler ''tıpkı annesi'' diyor!

Nefise Karatay ve Yusuf Day çiftinin kızları Maya kocaman oldu. Güzelliğiyle annesini andıran Maya, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Nefise Karatay'ın kızı Maya ile verdiği pozlara ''ikiniz de çok güzelsiniz'' ve ''kızınız resmen prenses'' gibi yorumlar geliyor. İşte Nefise Karatay ve kızı Maya Day:

Bir dönem Mehmet Ali Erbil'le çalkantılı bir aşk yaşayan Nefise Karatay, 2012 yılında Yusuf Day ile dünyaevine girdi.

Mutlu aile pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Nefise Karatay, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

''ÇOK KÖKLÜ BİR BAĞ''

Nefise Karatay, verdiği bir röportajda annelikle ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirmişti:

Artık bir aile oluyorsun. Çok köklü bir bağ oluşuyor aranızda. Bir de baba figürü de çok önemli burada, çünkü şartlar ne olursa olsun onunla her zaman diyalogda olmak gerekiyor. Bu olduğunda zaten ilişkiniz de etkilenmemiş oluyor.

Nefise Karatay, 26 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. 1997 yılında Number One TV'de müzik programı sundu. InterStar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Karatay'ın mankenlik kariyeri böylelikle başladı. 1998 yılında Hakan Peker'in 'Bir Efsane' şarkısının klibinde yer aldı. 2007–2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu'da Ahu Toros karakterini canlandırdı.



