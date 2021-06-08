Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? İşte Euro 2020 A grubu rakipleri

Euro 2020’nin açılış maçına az bir zaman kala, tüm nefesler tutuldu. İtalya karşısında mücadele edecek milli takım için, herkes heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Euro 2020 açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile mücadele edecek.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 1. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- Türkiye

2- İtalya

3- İsviçre

4- Galler