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Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? İşte Euro 2020 A grubu rakipleri

08.06.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol severlerin heyecanla beklediği Euro 2020 için geri sayım başladı. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında milli takımımız, Roma’da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Tüm futbol severlerin tek yürek şekilde beklediği Euro 2020 mücadelesi 11 Haziran Cuma günü başlıyor!

Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? İşte Euro 2020 A grubu rakipleri

Euro 2020’nin açılış maçına az bir zaman kala, tüm nefesler tutuldu. İtalya karşısında mücadele edecek milli takım için, herkes heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Euro 2020 açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile mücadele edecek.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 1. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

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EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- Türkiye
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler

  • 16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü
  • 20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Roma Türkiye
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