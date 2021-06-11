Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Türkiye İtalya maçı kaç kaç?

Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yöneteceği Türkiye-İtalya maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu. A Millî Futbol Takımımız, İtalya karşısına kalede Uğurcan Çakır ile çıkacak. İleri uçta ise Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz ile gol arayacak.
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020 A Grubu ilk karşılaşması, bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Türkiye-İtalya maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
İtalya ile 9. kez karşı karşıya olan Türkiye, 8 maçta 5 kez mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
İtalya’ya karşı ilk galibiyeti alma hedefiyle oynayacağımız mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Türkiye: Uğurcan, Merih, Zeki, Umut, Çağlar, Kenan, Okay, Yusuf, Ozan Tufan, Burak ve Hakan.
Türkiye ile İtalya bugüne dek büyük turnuvalarda yalnızca bir kez karşı karşıya gelirken, 11 Haziran 2000 yılında oynanan EURO 2000 açılış mücadelesinde İtalya 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.
Türkiye bu güne dek yer aldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti.
Bir ilki başarmayı hedefleyen Türkiye’nin A grubundaki diğer rakipleri ise Galler ve İsviçre…
Kaleci:
Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Müldür (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Taylan Antalyalı (Galatasaray).
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Burak Yılmaz (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Enes Ünal (Getafe), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
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