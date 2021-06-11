SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Türkiye İtalya maçı kaç kaç?

Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Türkiye İtalya maçı kaç kaç?

11.06.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı başlıyor. A Millî Futbol Takımımız, bu akşam İtalya ile karşılacak. Türkiye İtalya maçı şifresiz canlı izlenecek. Şenol Güneşli Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Türkiye İtalya maçı kaç kaç?

Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yöneteceği Türkiye-İtalya maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu. A Millî Futbol Takımımız, İtalya karşısına kalede Uğurcan Çakır ile çıkacak. İleri uçta ise Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz ile gol arayacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020 A Grubu ilk karşılaşması, bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Türkiye-İtalya maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

İtalya ile 9. kez karşı karşıya olan Türkiye, 8 maçta 5 kez mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İtalya’ya karşı ilk galibiyeti alma hedefiyle oynayacağımız mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11’İ

Türkiye: Uğurcan, Merih, Zeki, Umut, Çağlar, Kenan, Okay, Yusuf, Ozan Tufan, Burak ve Hakan.

Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresi canlı izlenecek? İşte Türkiye İtalya maçının muhtemel 11’lerii

A MİLLİ TAKIMIMIZIN RAKİPLERİ

Türkiye ile İtalya bugüne dek büyük turnuvalarda yalnızca bir kez karşı karşıya gelirken, 11 Haziran 2000 yılında oynanan EURO 2000 açılış mücadelesinde İtalya 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

Türkiye bu güne dek yer aldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti.

Bir ilki başarmayı hedefleyen Türkiye’nin A grubundaki diğer rakipleri ise Galler ve İsviçre…

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

Kaleci:

Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Müldür (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Taylan Antalyalı (Galatasaray).

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Burak Yılmaz (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Enes Ünal (Getafe), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Maçı kamyon üzerinde seyrettilerMaçı kamyon üzerinde seyrettiler
Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
aksam 5 yiyince akillanirsiniz taktiksiz ulkeyiz

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Milli maçı 400 milyon kişi seyredecek

Milli maçı 400 milyon kişi seyredecek

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Fenerbahçe kolları sıvadı! Hedefteki isim....

Fenerbahçe kolları sıvadı! Hedefteki isim....

Gareth Bale'den Türkiye açıklaması

Gareth Bale'den Türkiye açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.