Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Türkiye İtalya maçı kaç kaç?

Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yöneteceği Türkiye-İtalya maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu. A Millî Futbol Takımımız, İtalya karşısına kalede Uğurcan Çakır ile çıkacak. İleri uçta ise Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz ile gol arayacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020 A Grubu ilk karşılaşması, bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Türkiye-İtalya maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

İtalya ile 9. kez karşı karşıya olan Türkiye, 8 maçta 5 kez mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İtalya’ya karşı ilk galibiyeti alma hedefiyle oynayacağımız mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11’İ

Türkiye: Uğurcan, Merih, Zeki, Umut, Çağlar, Kenan, Okay, Yusuf, Ozan Tufan, Burak ve Hakan.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN RAKİPLERİ

Türkiye ile İtalya bugüne dek büyük turnuvalarda yalnızca bir kez karşı karşıya gelirken, 11 Haziran 2000 yılında oynanan EURO 2000 açılış mücadelesinde İtalya 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

Türkiye bu güne dek yer aldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti.