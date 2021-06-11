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Türkiye-İtalya maçının 11'leri belli oldu!

11.06.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye - İtalya karşı karşıya geliyor, EURO 2020 resmen başlıyor. Gruptan çıkma adına belirleyici olacak karşılaşma öncesinde Şenol Güneş, ''Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek istiyoruz'' derken İtalya maçındaki ilk 11'i açıkladı. İşte kadrolar...

Türkiye-İtalya maçının 11'leri belli oldu!

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'da oynanacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

11'LER AÇIKLANDI!

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Kenan, Ozan, Yusuf, Hakan, Burak.
İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

TARİHTE İLK!

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

2021'DEKİ YEDİNCİ MAÇ

Milliler, İtalya mücadelesiyle 2021 yılındaki yedinci maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.


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