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Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 Takvimi açıklandı! '20 şehirde 8 ay sürecek'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.12.2024 16:02
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Türkiye'nin en büyük festivali olan 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' 20 farklı şehirde toplam 8 ay boyunca sanat ve kültür dolu etkinlik programını açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek festivale Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri şehirleri de eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 Takvimini X'ten (Twitter) açıkladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 Takvimi açıklandı! '20 şehirde 8 ay sürecek'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2025 programı açıklandı. Festival boyunca konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, açık hava etkinlikleri ve paneller gibi birçok farklı etkinlik düzenlenecek. 5 Nisan-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival Adana, Mardin, Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Kayseri, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Malatya, Diyarbakır, İzmir ve Antalya gibi Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

2025 yılında festival rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri illerinin katıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya paylaşımında, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 2025 yılında 20 şehrimizde kültür ve sanatla dolu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yıl rotamıza Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de katıldı. 16 şehrimize eklenen bu güzide şehirlerimizle birlikte tarih, kültür ve sanatın zenginliklerini hep birlikte keşfedeceğiz. Amacımız, şehir sayımızı artırarak ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını dünyaya tanıtmak. Bu büyük festivale destek veren paydaşlarımıza, katkı sağlayan yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatın nabzı yine Türkiye’de atacak" ifadelerini kullandı.

2025 FESTİVAL TAKVİMİ

"Şehirde Festival Var" sloganıyla düzenlenecek festival, farklı şehirlerde belirli tarihlerde gerçekleşecek. İşte 2025 takvimine göre şehirler ve etkinlik tarihleri:

  • Adana: 5-13 Nisan
  • Mardin: 10-18 Mayıs
  • Manisa: 17-25 Mayıs
  • Şanlıurfa: 24 Mayıs-1 Haziran
  • Samsun: 21-29 Haziran
  • Bursa: 28 Haziran-6 Temmuz
  • Trabzon: 5-13 Temmuz
  • Van: 12-20 Temmuz
  • Nevşehir: 2-10 Ağustos
  • Erzurum: 16-24 Ağustos
  • Çanakkale: 30 Ağustos-7 Eylül
  • Kayseri: 6-14 Eylül
  • Gaziantep: 13-21 Eylül
  • Ankara ve Konya: 20-28 Eylül
  • İstanbul: 27 Eylül-5 Ekim
  • Malatya: 4-12 Ekim
  • Diyarbakır: 11-19 Ekim
  • İzmir: 25 Ekim-2 Kasım
  • Antalya: 1-9 Kasım

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Anahtar Kelimeler:
kültür ve turizm bakanı
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