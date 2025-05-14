Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray'da primlere dev zam: Çifte şampiyonlukta...

Galatasaray yönetimi sezonda elde edilecek lig şampiyonluğu primini 7 milyon dolar olarak belirlemişti.
Yönetim buna Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu ekleyerek çifte kupa primini 10 milyon dolara yükseltti.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, Nwakaeme.
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.
51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64’ünü Galatasaray, 44’ünü Trabzonspor kazandı.
Aslan’ın 189 golüne Trabzon 156 golle cevap verdi. İki takımın kupadaki 19 karşılaşmasında da Cim Bom’un 10’a 6 üstünlüğü var.
Ezeli rakiplerin daha önceki 3 Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray 2, Trabzon 1 kez kazandı. Aslan ayrıca Trabzon’a karşı çıktığı son 5 maçtan da galip ayrıldı.
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