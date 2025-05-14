Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray'da primlere dev zam: Çifte şampiyonlukta...

sahibini arayan Türkiye Kupası'nda bu akşam Gaziantep'te Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon üç defa karşı karşıya gelecek iki takım maç hazırlıklarını tamamladı. Bu sezon Trabzonspor'u, çıktığı iki maçta da yenen Galatasaray'da hedef çifte kupa.

DEV PRİM

Galatasaray yönetimi sezonda elde edilecek lig şampiyonluğu primini 7 milyon dolar olarak belirlemişti.

Yönetim buna Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu ekleyerek çifte kupa primini 10 milyon dolara yükseltti.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, Nwakaeme.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

EZELİ REKABETTE GALATASARAY ÖNDE

51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64’ünü Galatasaray, 44’ünü Trabzonspor kazandı.

Aslan’ın 189 golüne Trabzon 156 golle cevap verdi. İki takımın kupadaki 19 karşılaşmasında da Cim Bom’un 10’a 6 üstünlüğü var.

Ezeli rakiplerin daha önceki 3 Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray 2, Trabzon 1 kez kazandı. Aslan ayrıca Trabzon’a karşı çıktığı son 5 maçtan da galip ayrıldı.