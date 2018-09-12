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'Türkiye'nin Çatısı' bir gecede beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı'nda 4 bin rakımdan zirveye kadar olan bölüm bir gecede beyaza büründü.

'Türkiye'nin Çatısı' bir gecede beyaza büründü

Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü.

Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan kar ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.

Bölgede hava mevsim normalleri civarında
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Türkiye'nin Çatısı kar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dünyada eşi olmayan, 4 mevsimi aynı anda yaşayan şu güzelim ülkenin içine ettiler, yaşanmaz hale getirdiler. Kışın habercisi demek... Fakir, fukara için kesinlikle daha zor geçecek bir kış olacak.
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