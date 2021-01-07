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Türkiye’nin en büyük buz pisti! Çıldır Gölü’nün yüzeyi dondu, buz pateni ve buzda bisiklet keyfi başladı

Hande Öztürk Hande Öztürk 07.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Yüzeyi donan Çıldır Gölü’nde buz pateni ve buz üstünde bisikletle gezinti keyfi başladı. Gölde oluşturulan doğal buz pistinde bir araya gelen çocuklar, buz pateni yaparak gönüllerince eğlendi. Şimdi, kış aylarında farklı bir tatil arayışında olanlar Çıldır Gölü nerede sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Çıldır Gölü’nde ne yapılır? Çıldır Gölü hangi ayda donar? İşte çok merak edilen Çıldır Gölü efsanesi…

Çıldır Gölü’nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisi ile buzla kaplandı. Göle gelenler buz pateni ve buzda bisikletle gezinti yapmanın keyfini yaşadı. Soğuk hava nedeniyle donan gölde buz tabakası 15 santimetreye ulaştı. Çocuklar, Çıldır ilçesinin Atalay mevkisinde oluşturulan doğal buz pistinde bir araya geldi ve paten yaparak eğlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz öncülüğünde 15 sporcunun paten gösterisi ilgi ve beğeniyle izlendi.

çıldır gölü

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BUZ PİSTİ”

Gazetecilere açıklama yapan Çıldır Kaymakamı Alper Taş, gölün yalnızca Ardahan ve Çıldır için değil, tüm Türkiye için de önemli bir turizm potansiyelinin olduğunu belirtti. Bölgenin tanıtımı için göl üstünde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını aktaran Taş, Türkiye’de benzeri olmayan bir manzaranın ve ortamın bulunduğunu, bu bölgenin Türkiye’nin en büyük buz pisti olduğunu söyledi. Bu manzarayı ve ortamı görmek isteyen herkesi ilçeye beklediklerini ifade eden Taş, Çıldır Gölü’nün her mevsim başka güzel olduğunu ve sporcularla bu güzelliği yaşamak istediklerini dile getirdi.

çıldır gölü

Açıklama yapan Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da Çıldır Gölü’nün ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunduğunu söyleyerek bu manzaranın bizzat görüp yaşanması gerektiğini aktardı. Yapılan etkinliğin ise gölün tanıtımı adına oldukça önemli olduğunu belirtti. Buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz ise gölün büyük bir imkan sunduğunu ve bu imkanı değerlendirerek çocuklarla beraber buz pateni keyfi yaşadıklarını söyledi.

çıldır gölü

ÇILDIR GÖLÜ’NDE NE YAPILIR?

Buz pateni keyfinin yanı sıra Çıldır Gölü’nde bisikletle gezinti keyfi de yapılabiliyor. Çıldır Gölü çevresindeki işletmeciler, bisikletlere özel lastik takarak kiralama şeklinde bölgeye gelenlere buz üstünde pedal çevirme imkanı sunuyor. Çıldır Kaymakamlığının projesi ile kış aylarında atlı kızak turlarıyla turistlerin ilgisini çeken bölgede, buz üstünde farklı etkinlikler yapılması adına hayata geçen bisikletle gezi etkinliği bu yıl da devam ediyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, bisikletlerin arkasına kızak bağlayarak arkadaşlarıyla keyifli bir gezinti yapabiliyor.

AA muhabirine açıklama yapan Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Gölü’nün turizmini uluslararası düzeye taşımayı amaçladıklarını belirtiyor. “Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı”nı kış turizmi ile ön plana çıkan dünyadaki pek çok faaliyeti örnek alarak hazırladıklarını dile getiren Taş, buzda bisikletin yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü söylüyor. Taş, bisiklet sürerken buza yansıyan görüntülerin muhteşem bir manzara oluşturduğunu dile getirerek ziyaretçilerin bu görüntülerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını aktarıyor. Peki, Çıldır Gölü hangi ilimizde? Çıldır Gölü’ne nasıl gidilir?

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ÇILDIR GÖLÜ NEREDE?

Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde olan Çıldır Gölü Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü olma özelliği taşıyor. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte yer alan gölün en derin noktası ise 42 metre. Doğal set gölü olan Çıldır Gölü, birçok dere ve pınar ile besleniyor. Gölün tek çıktısı ise kuzey batısında bulunan Ermenistan sınırındaki Arpaçay kolu olan Telek Çayı. Gölün etrafında az miktarda bitki örtüsü gelişmesinin yanı sıra gölü çevreleyen otlaklarda yoğun olarak hayvancılık yapılıyor.

ÇILDIR GÖLÜ EFSANESİ

Çıldır Gölü efsanesi ile de meşhur olmuş bir göl. Eskiden Çıldır Gölü’nün dibinde bir şehir olduğuna inanılıyor. Efsaneye göre buranın beyi Akçakale’de oturuyormuş ve çukurda kurulmuş bu şehrin dokuz burma musluklu çeşmesi varmış. Bey, “Gece gündüz çeşmeden su alanlar sakın çeşmeyi kapatmayı unutmasınlar yoksa şehri su basar” demiş. Şehirde kadın ve erkek herkes bu buyruğa uyarmış. Bir gün akşam karanlığında çeşmeden su dolduran bir kıza, yedi senedir gurbette olan ağabeyinin geldiği söylenmiş. Musluktan su dolduran kız, sevinçten eve koşup giderken burmayı da kapatmayı unutmuş. O gece karanlığında çukur yerdeki evleri su basmış ve dokuz burmalı çeşmenin yeri kaybolmuş.

Evi yüksekte olanlar ise bunu fark edince hiçbir eşya almadan yokuş yukarı kaçmışlar. Ertesi güne ise şehirden yalnızca kilisenin kümbeti görülmüş, ardından akşama kadar onlar da su altında kalmış. Şehirden sağ kurtulup kaçanlar da Akçakale adasına gelmiş. Efsaneye göre Çıldır Gölü’nün dibindeki o dokuz burmalı çeşmenin suyundan ortaya çıktığına inanılıyor. Aynı zamanda Taşbaşı’ndan bu gölün ayağı Zarşat’a doğru akmasaydı Akçakale adasıyla diğer köylerin de su altında kalacağına inanılıyor.

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