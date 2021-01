Yarışlı Gölü hayran bıraktı, Vali Arslantaş sosyal medyadan paylaştı! Yarışlı Gölü nerede? Türkiye’de flamingolar nerede yaşar?

Her yıl binlerce kuş misafir eden Yarışlı Gölü , Türkiye’de flamingo var mı sorusuna sunduğu birbirinden etkileyici görüntülerle yanıt veriyor. Başta flamingolar olmak üzere uzunbacak, angıt, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşları gibi 141 türden binlerce kuşu, Yarışlı Gölü’nde görmek mümkün. Gölün drone görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

TÜRKİYE’DE FLAMİNGOLAR NEREDE YAŞAR?

Yarışlı Gölü, sahip olduğu özelliklerle flamingolar için elverişli bir mekan olduğu için flamingoların vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra Tuz Gölü’ne de her sene on binlerce flamingo geliyor. Ayrıca Tuzla Sulak Alanı da her sene farklı türlerden göçmen kuşların akınına uğruyor. Göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan bir tanesi olan bölgeye, bu sene de gelen kuşlar arasında flamingolar vardı.

Son olarak büyük flamingo da göçmen kuşların uğrak noktalarından Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi. Yaklaşık 303 kuş türünün yaşadığı ve göçmen kuşların uğrak noktası milli parkta, daha önce bölgede çalışma yapan bilim insanlarının yalnızca uçarken gördüğü ve kayıt altına aldığı büyük flamingonun, bölgedeki sulak alanda beslenmesi görüntülendi. Bunlara ek olarak Bafa Gölü de Türkiye’de flamingoların görülebileceği yerlerden.