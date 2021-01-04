Yarışlı Gölü hayran bıraktı, Vali Arslantaş sosyal medyadan paylaştı! Yarışlı Gölü nerede? Türkiye’de flamingolar nerede yaşar?

Her yıl binlerce kuş misafir eden Yarışlı Gölü, Türkiye’de flamingo var mı sorusuna sunduğu birbirinden etkileyici görüntülerle yanıt veriyor. Başta flamingolar olmak üzere uzunbacak, angıt, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşları gibi 141 türden binlerce kuşu, Yarışlı Gölü’nde görmek mümkün. Gölün drone görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

VALİ ARSLANTAŞ: TEMAŞAYA VAR MISINIZ?

DHA'nın haberine göre doğanın binlerce rengini barındıran Yarışlı Gölü, flamingolar eşliğinde benzersiz görüntüler ortaya koyuyor. Görenlerin hayran kaldığı görüntüleri Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından paylaştı. Covid-19 sürecinin ardından vatandaşları flamingoların dansını izlemek için Yarışlı Gölü’ne davet eden Vali Ali Arslantaş, “#Burdur’umuzun gizli cennetlerinden #YarışlıGölü… Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?” ifadelerini kullandı.

#Burdur’umuzun gizli cennetlerinden #YarışlıGölü...

Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız.

Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız? pic.twitter.com/tpOfS7jPeR — Ali Arslantaş (@ArslantasvAli) January 2, 2021

YARIŞLI GÖLÜ NEREDE?

Yarışlı Gölü, Göller Bölgesi’nin merkezi Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alıyor. 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, Harmanlı, Sazak, Yarışlı, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında karstik bir göl. Gölün doğusundaki yarımadada ise M.Ö. 6. yüzyıldan kalma Tymbrianassus antik şehri bulunuyor.