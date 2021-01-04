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Yarışlı Gölü hayran bıraktı, Vali Arslantaş sosyal medyadan paylaştı! Yarışlı Gölü nerede? Türkiye’de flamingolar nerede yaşar?

Hande Öztürk Hande Öztürk 04.01.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Yarışlı Gölü’nün drone görüntüleri görenleri kendine hayran bıraktı. Etkileyici görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, “Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?” ifadelerini kullandı. Peki, Yarışlı Gölü nerede? Türkiye’de flamingolar nerede yaşar? Yarışlı Gölü’ne nasıl gidilir? İşte detaylar...

Her yıl binlerce kuş misafir eden Yarışlı Gölü, Türkiye’de flamingo var mı sorusuna sunduğu birbirinden etkileyici görüntülerle yanıt veriyor. Başta flamingolar olmak üzere uzunbacak, angıt, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşları gibi 141 türden binlerce kuşu, Yarışlı Gölü’nde görmek mümkün. Gölün drone görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

VALİ ARSLANTAŞ: TEMAŞAYA VAR MISINIZ?

DHA'nın haberine göre doğanın binlerce rengini barındıran Yarışlı Gölü, flamingolar eşliğinde benzersiz görüntüler ortaya koyuyor. Görenlerin hayran kaldığı görüntüleri Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından paylaştı. Covid-19 sürecinin ardından vatandaşları flamingoların dansını izlemek için Yarışlı Gölü’ne davet eden Vali Ali Arslantaş, “#Burdur’umuzun gizli cennetlerinden #YarışlıGölü… Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?” ifadelerini kullandı.

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YARIŞLI GÖLÜ NEREDE?

Yarışlı Gölü, Göller Bölgesi’nin merkezi Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alıyor. 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, Harmanlı, Sazak, Yarışlı, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında karstik bir göl. Gölün doğusundaki yarımadada ise M.Ö. 6. yüzyıldan kalma Tymbrianassus antik şehri bulunuyor.

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TÜRKİYE’DE FLAMİNGOLAR NEREDE YAŞAR?

Yarışlı Gölü, sahip olduğu özelliklerle flamingolar için elverişli bir mekan olduğu için flamingoların vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra Tuz Gölü’ne de her sene on binlerce flamingo geliyor. Ayrıca Tuzla Sulak Alanı da her sene farklı türlerden göçmen kuşların akınına uğruyor. Göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan bir tanesi olan bölgeye, bu sene de gelen kuşlar arasında flamingolar vardı.

Son olarak büyük flamingo da göçmen kuşların uğrak noktalarından Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi. Yaklaşık 303 kuş türünün yaşadığı ve göçmen kuşların uğrak noktası milli parkta, daha önce bölgede çalışma yapan bilim insanlarının yalnızca uçarken gördüğü ve kayıt altına aldığı büyük flamingonun, bölgedeki sulak alanda beslenmesi görüntülendi. Bunlara ek olarak Bafa Gölü de Türkiye’de flamingoların görülebileceği yerlerden.

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