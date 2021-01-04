Yarışlı Gölü hayran bıraktı, Vali Arslantaş sosyal medyadan paylaştı! Yarışlı Gölü nerede? Türkiye’de flamingolar nerede yaşar?

Her yıl binlerce kuş misafir eden Yarışlı Gölü, Türkiye’de flamingo var mı sorusuna sunduğu birbirinden etkileyici görüntülerle yanıt veriyor. Başta flamingolar olmak üzere uzunbacak, angıt, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşları gibi 141 türden binlerce kuşu, Yarışlı Gölü’nde görmek mümkün. Gölün drone görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.
DHA'nın haberine göre doğanın binlerce rengini barındıran Yarışlı Gölü, flamingolar eşliğinde benzersiz görüntüler ortaya koyuyor. Görenlerin hayran kaldığı görüntüleri Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından paylaştı. Covid-19 sürecinin ardından vatandaşları flamingoların dansını izlemek için Yarışlı Gölü’ne davet eden Vali Ali Arslantaş, “#Burdur’umuzun gizli cennetlerinden #YarışlıGölü… Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?” ifadelerini kullandı.
#Burdur’umuzun gizli cennetlerinden #YarışlıGölü...— Ali Arslantaş (@ArslantasvAli) January 2, 2021
Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız.
Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız? pic.twitter.com/tpOfS7jPeR
Yarışlı Gölü, Göller Bölgesi’nin merkezi Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alıyor. 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, Harmanlı, Sazak, Yarışlı, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında karstik bir göl. Gölün doğusundaki yarımadada ise M.Ö. 6. yüzyıldan kalma Tymbrianassus antik şehri bulunuyor.
Yarışlı Gölü, sahip olduğu özelliklerle flamingolar için elverişli bir mekan olduğu için flamingoların vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra Tuz Gölü’ne de her sene on binlerce flamingo geliyor. Ayrıca Tuzla Sulak Alanı da her sene farklı türlerden göçmen kuşların akınına uğruyor. Göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan bir tanesi olan bölgeye, bu sene de gelen kuşlar arasında flamingolar vardı.
Son olarak büyük flamingo da göçmen kuşların uğrak noktalarından Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi. Yaklaşık 303 kuş türünün yaşadığı ve göçmen kuşların uğrak noktası milli parkta, daha önce bölgede çalışma yapan bilim insanlarının yalnızca uçarken gördüğü ve kayıt altına aldığı büyük flamingonun, bölgedeki sulak alanda beslenmesi görüntülendi. Bunlara ek olarak Bafa Gölü de Türkiye’de flamingoların görülebileceği yerlerden.
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