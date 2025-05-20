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Türkiye’nin En Büyük Denizcilik Müzesi: İstanbul Deniz Müzesi

20.05.2025 14:05
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İstanbul’un Beşiktaş semtinde, Boğaz’ın eşsiz manzarasına karşı konumlanan Deniz Müzesi, Türkiye’nin denizcilik mirasını keşfetmek isteyen herkes için büyüleyici bir durak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren müze, hem koleksiyonunun genişliği hem de tarihî önemiyle Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı denizcilik müzeleri arasında yer alıyor.

İstanbul Deniz Müzesi yalnızca eski gemilerin sergilendiği bir alan değil. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan denizcilik tarihimize ışık tutuyor . Asırlık kayıklar, tuğralarla süslenmiş sancaklar, el yapımı gemi modelleri ve Atatürk’e ait özel eşyalar... Müze binasından içeri adım attığınızda, Boğaz’ın kıyısında yükselen bu yapı sizi bir anda yüzyıllar öncesinin seferlerine, limanlarına ve deniz kahramanlarına götürüyor.

deniz müzesi

Deniz Müzesi Geçmişe Işık Tutuyor

İstanbul Deniz Müzesi, Türkiye'nin denizcilik alanındaki en köklü müzelerinden biri. 1897 yılında Bahriye Nazırı Hasan Hüseyin Paşa’nın girişimiyle Osmanlı Devlet Tersanesi’nde “Müze ve Kütüphane İdaresi” adıyla kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında daha çok bir depo işlevi gören müze, 1914’te Bahriye Nazırı Cemal Paşa’nın yönlendirmesi ve Deniz Yüzbaşı Ressam Ali Sami Boyar’ın müdürlüğüyle bilimsel anlamda yeniden yapılandırılmıştır. Bu dönemde “Gemi Model Atölyesi” ve “Mulaj Manken Atölyesi” gibi önemli birimler kurulmuş, müzenin koleksiyonu zenginleştirilmiştir.

II. Dünya Savaşı sırasında eserlerin güvenliği için bazı parçalar Anadolu’ya taşınmış, savaşın ardından 1946’da tekrar İstanbul’a getirilmiştir. 1948 yılında Dolmabahçe Camii Külliyesi'nde yeniden ziyarete açılan müze, 1961 yılında ise bugünkü yeri olan Beşiktaş İskele Meydanı’na taşınmıştır.

Deniz Müzesi'nde Neler Var?

Müzede Sultan IV. Mehmet’in Saltanat Kadırgası ve diğer saltanat kayıkları ve Atatürk’e ait kişisel eşyalar özel bir bölümde sergileniyor. Ayrıca ahşap ve metal objeler, denizcilikle ilgili gemi modelleri, seyir aletleri, gemi baş figürleri gibi parçalar koleksiyonun dikkat çeken öğeleri arasında. Tarihi tekstil eserleri (üniformalar, sancaklar, halılar), taş objeler (amforalar, taş yazıtlar) ve kağıt belgeler (fermanlar, el yazmaları) ise dönemin kültürünü yansıtan özgün örnekler.

Müzede ayrıca yağlı boya, sulu boya ve kara kalem gibi çeşitli tekniklerle hazırlanmış sanat eserleri de yer alıyor. Sultan Kayıkları Galerisi ve Atatürk Odası, ziyaretçilerin en çok zaman geçirdiği alanlar arasında.

Deniz Müzesi Dört Ana Bölümden Oluşuyor

İstanbul Deniz Müzesi'nde Ana Teşhir Binası, Tarihi Kayıklar Galerisi, Kültür Sitesi ve Açık Sergi Alanları olmak üzere dört ana bölüm var. "Tarihi Kadırgalar" bölümünde, Osmanlı dönemine ait tarihi kadırgaları görmek mümkün. "Saltanat Kayıklar" bölümünde, Sultan IV. Mehmet’e ait Saltanat Kadırgası ve padişah haremi kayıkları gibi eserler yer alıyor. Ayrıca bu alanda, Piri Reis’in Güney Amerika Haritası’nı da inceleyebilirsiniz.

"Atatürk Kayıkları" bölümünde, Atatürk’ün kullandığı kayıklara ayrılmıştır. Bu bölümde deniz mezar taşları, toplar, su bombaları ve çeşitli denizcilik objeleri sergileniyor. "Piyade Kayıkları ve Yalı Eserleri" bölümünde ise Osmanlı dönemine ait piyade kayıkları ve İstanbul yalılarına özgü eserler sergileniyor. Aynı zamanda burada Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya seferine dair hikayeyi de öğrenebilirsiniz.

Deniz Müzesi Bina Özellikleri

İstanbul Deniz Müzesi, üç katlı bir yapı ve toplam 1500 m²’lik bir sergi alanına sahip. Müze binasında 17 oda ve 4 geniş sergi salonu bulunuyor. Salonlara denizcilikle özdeşleşmiş rüzgar yönlerinin isimleri verilmiştir.

Deniz Müzesi Ziyaret Saatleri

Deniz Müzesi, Pazartesi günleri, yılbaşı ve dini bayramların ilk günü kapalıdır. Hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında açıktır. Müzeye, en geç 16:00'da giriş yapılabiliyor. Hafta sonları ise 10:00 – 18:00 saatleri arasında ziyarete açık; ancak 17:00’den sonra giriş kabul edilmiyor.

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