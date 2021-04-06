Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü Altınbeşik Mağarası sessizliğe büründü! Yeniden açılacağı günü bekliyor

Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü Altınbeşik Mağarası sessizliğe büründü! Yeniden açılacağı günü bekliyor

Seray Üstün Seray Üstün
06.04.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, koronavirüs sebebiyle 1,5 yıldır sessizliğe büründü. 2019 yılında 69 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Altınbeşik, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor.

Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü Altınbeşik Mağarası sessizliğe büründü! Yeniden açılacağı günü bekliyor

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer bir doğa harikası. Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden alıyor.

Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASIYDI

MAĞARA

Mağara son son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.

Sadece 2019 yılında 69 bin kişi ziyaret ettiği doğa harikası mağara, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyordu.

MAĞARA2

İbradı’nın Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Murat Yamansoy, "Altınbeşik Mağarası yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeni ile kapalı. Açık olduğu dönemlerde yıllık ortalama 80-100 bin arasında yerli ve yabancı ziyaretçi geliyordu" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Doğanın kalbine giden yol! 2 bin 400 yıllık geçmişe sahipDoğanın kalbine giden yol! 2 bin 400 yıllık geçmişe sahip
Yerli Maldivler: Salda GölüYerli Maldivler: Salda Gölü
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

1800’lü yılların Kardashian ailesi! Servetleri dudak uçuklattı

1800’lü yılların Kardashian ailesi! Servetleri dudak uçuklattı

Rekorunu kimseye kaptırmıyor! Dünyanın en ince belli kadını

Rekorunu kimseye kaptırmıyor! Dünyanın en ince belli kadını

100 dolar borç aldı! Bilinen o kargo şirketini kurdu

100 dolar borç aldı! Bilinen o kargo şirketini kurdu

Tarihte ilk! Aşçıların kepçeleriyle seyrini değiştirdiği savaş

Tarihte ilk! Aşçıların kepçeleriyle seyrini değiştirdiği savaş

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

İki sanatçı kardeşin öyküsü! Eniştesiyle evlendi, ablası küstü

İki sanatçı kardeşin öyküsü! Eniştesiyle evlendi, ablası küstü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Şaşırtıcı gelenek! Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor?

Şaşırtıcı gelenek! Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor?

Diğer Haberler

Kanada’nın hayalet kasabası olarak bilinen Kitsault turistlerin ilgi odağı oldu

Bu kasabada bir tek şey eksik

Doğanın kalbinde 2 bin 400 yıllık yürüyüş rotası Leleg Yolu ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğanın kalbine giden yol! 2 bin 400 yıllık geçmişe sahip

Kadınların erkeklere başlık parası ödediği kabilenin ilginç hikayesi!

Kadınların erkekler için başlık parası ödediği kabile

Yaşamı ve sürekliliği temsil eden Endenozya’daki Nest Heykelleri görenleri kendisine hayran bırakıyor

Güzelliğiyle büyülüyor! Su altına gizlenen sanat

Denizin ortasından yol kenarına taşındı! Bir dönem Maltepe’nin sembolü haline gelen Bakireler Anıtı’nın hüzünlü hikayesi

Denizin ortasından yol kenarına! Bakireler Anıtı’nın hikayesi

İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor

İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.