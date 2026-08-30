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Türkiye'nin en fazla yağış düşen yeri açıklandı: Sular altında kaldı!

Samsun'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak, Çarşamba Ovası'nı vurdu. Türkiye genelinde en fazla yağışın kaydedildiği Çarşamba ilçesinde metrekareye 112,9 kilogram yağış düştü. İlçeye bağlı bazı mahallelerde ev, ahır ve ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Türkiye'nin en fazla yağış düşen yeri açıklandı: Sular altında kaldı!

İlçede dün öğle saatlerinde itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle su kanalları taştı. Şiddetli yağışın ardından bazı mahallelerde evlerin giriş katlarını su basarken, tarım arazileri ve bahçeler de göle döndü. Bölgede vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliye etmeye çalıştı.

Türkiye nin en fazla yağış düşen yeri açıklandı: Sular altında kaldı! 1

Ovacık Mahallesi’nde yaşayan Şaban Karakuş, yağışın ardından evinin giriş katının tamamen su altında kaldığını belirterek, "Yağıştan dolayı evlerimizi su bastı. Daha önce de böyle bir yağış görmüştük. Bu da ona benzer. Tarım arazilerimiz sular altında kaldı" dedi.

Türkiye nin en fazla yağış düşen yeri açıklandı: Sular altında kaldı! 2

"HER ŞEYİMİZ PERİŞAN DURUMDA"

Vatandaşlardan Selim Candan ise bölgede ikinci kez büyük bir sel yaşandığını ifade ederek, "Geçende de büyük bir sel geldi. Bu ikinci sel. Ovada deniz tarafındaki 6 mahalle şu anda bu şekilde. Dün öğleden sonra şiddetli şekilde yağmaya başladı. Hiç durmadı, sabaha kadar yağdı. Şimdi ahırımız, mallarımız, her şeyimiz perişan durumda" diye konuştu.

Türkiye nin en fazla yağış düşen yeri açıklandı: Sular altında kaldı! 3

"SU, KÖPRÜNÜN ALTINDAN GEÇEMEDİ"

Arslan Kurtoğlu ise yağışın çok şiddetli olduğunu ve su kanallarının yetersiz kaldığını savunarak, "Görülmemiş yağmurlar yağdı. Yapılan hizmetler güzel oldu ama bilinçsiz. Bu kanalları ufak yaptılar. Kanalın üstündeki köprüler de ufak olduğundan geriden gelen su köprünün altından geçemedi. Bu nedenle tarlalara ve bahçelere su bastı" ifadelerini kullandı.

Türkiye nin en fazla yağış düşen yeri açıklandı: Sular altında kaldı! 4

Yağış nedeniyle evlerin yanı sıra tarlalar, bahçeler, mısır ekili alanlar ve fındıklıkların da zarar gördüğünü belirten Kurtoğlu, "Dünden beri yağıyor. Evler de su altında. Tarlalar, bahçeler, mısırlıklar, fındıklıklar su altında kaldı. Vatandaş fındığını da toplayamadı. Böylece kaldı" şeklinde konuştu.

Bölgede yağışın ardından oluşan su baskınları nedeniyle tarımsal alanlarda zarar meydana geldi.

13 Ağustos'ta meydana gelen sağanak yağışta da Çarşamba Ovası'nda 30 mahallede 5 bin dekar tarım arazisi sular altında kalmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Ovacık su sağanak tarla yağış
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