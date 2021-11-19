Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada

Mediacat- Ipsos araştırmasına göre sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü olarak zirvedeki yerini 4'üncü yılda da korudu.

Levent'i Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı takip etti.Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin 2021 sonuçları belli oldu.

HALUK LEVENT FARKI

Endeksin geçen yılki sıralamasında yüzde 70.9'luk bir oranla ilk sırada yer alan sanatçı Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sıradaki yerini korudu.İkinci sırayı geçen yıl elde ettiği yüzde 61.4 oranına yakın bir yüzdeyle Müge Anlı alırken, 2020'nin en güvenilir üçüncü ünlüsü oyuncu Şener Şen bu yıl bir sıra gerileyerek yerini Milyoner ile ekranlarda yer alan sunucu- oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktı.

ŞAHAN GÖKBAKAR İLK KEZ LİSTEDE

Listede en büyük değişimlerden biri, geçen yıldan bu yıla 18 sıra atlayarak 11. yükselen oyuncu Kerem Alışık oldu.

Listede 22 sıra atlayan sunucu Esra Erol da kendisine 17. sıradan yer buldu. Oyuncu Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi'ne 20. sıradan giriş yaptı.

EZGİ MOLA ALTINCI SIRADA

Listede ilk 20'de yer alanlar ve oranlar şöyle:

Haluk Levent yüzde 71.4

2.Kenan İmirzalıoğlu yüzde 47.3 Müge Anlı yüzde 62.9 Şener Şen yüzde 45.6 Beyazıt Öztürk yüzde 44.9 Ezgi Mola yüzde 44.5 Binnur Kaya yüzde 40.5 Aras Bulut İynemli yüzde 40.2 Haluk Bilginer yüzde 40 Acun Ilıcalı yüzde 38.8 Kerem Alışık yüzde 36.6 Şevket Çoruh yüzde 36 Tarkan yüzde 35.3 Nihat Hatipoğlu yüzde 35.1 Gökhan Özoğuz yüzde 34.2 Kıvanç Tatlıtuğ yüzde 33.4 Esra Erol yüzde 32.7 Uğur Dündar yüzde 32.3 Gülse Birsel yüzde 31.8 Şahan Gökbakar yüzde 31.5

Öte yandan Haluk Levent, Müge Anlı, Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel'e daha çok kadınlar, Şener Şen'e ise bu yıl daha çok erkeklerin güven beslediği sonucuna ulaşıldı.Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel'e güven açısından 46–55 yaş grubu, Nihat Hatipoğlu'na güven açısından 26– 35 yaş grubu öne çıktı.

