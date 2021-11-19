Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada

Mediacat- Ipsos araştırmasına göre sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü olarak zirvedeki yerini 4'üncü yılda da korudu.
Levent'i Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı takip etti.Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin 2021 sonuçları belli oldu.
Endeksin geçen yılki sıralamasında yüzde 70.9'luk bir oranla ilk sırada yer alan sanatçı Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sıradaki yerini korudu.İkinci sırayı geçen yıl elde ettiği yüzde 61.4 oranına yakın bir yüzdeyle Müge Anlı alırken, 2020'nin en güvenilir üçüncü ünlüsü oyuncu Şener Şen bu yıl bir sıra gerileyerek yerini Milyoner ile ekranlarda yer alan sunucu- oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktı.
Listede en büyük değişimlerden biri, geçen yıldan bu yıla 18 sıra atlayarak 11. yükselen oyuncu Kerem Alışık oldu.
Listede 22 sıra atlayan sunucu Esra Erol da kendisine 17. sıradan yer buldu. Oyuncu Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi'ne 20. sıradan giriş yaptı.
Listede ilk 20'de yer alanlar ve oranlar şöyle:
Öte yandan Haluk Levent, Müge Anlı, Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel'e daha çok kadınlar, Şener Şen'e ise bu yıl daha çok erkeklerin güven beslediği sonucuna ulaşıldı.Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel'e güven açısından 46–55 yaş grubu, Nihat Hatipoğlu'na güven açısından 26– 35 yaş grubu öne çıktı.
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