MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada

Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada

19.11.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mediacat-Ipsos'un ortak araştırmasına göre sanatçı Haluk Levent, dördüncü kez Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü seçildi. İkinci sırada Kenan İmirzalıoğlu, üçüncü sırada ise Müge Anlı yer aldı. Acun Ilıcalı kendine 10. sırada yer bulurken sunucu Esra Erol listede yükselerek 17. sıraya çıktı. Orman yangınları sırasındaki performansıyla konuşan Şahan Gökbakar da ilk kez listede.

Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada

Mediacat- Ipsos araştırmasına göre sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü olarak zirvedeki yerini 4'üncü yılda da korudu.

Levent'i Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı takip etti.Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi'nin 2021 sonuçları belli oldu.

HALUK LEVENT FARKI

Endeksin geçen yılki sıralamasında yüzde 70.9'luk bir oranla ilk sırada yer alan sanatçı Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sıradaki yerini korudu.İkinci sırayı geçen yıl elde ettiği yüzde 61.4 oranına yakın bir yüzdeyle Müge Anlı alırken, 2020'nin en güvenilir üçüncü ünlüsü oyuncu Şener Şen bu yıl bir sıra gerileyerek yerini Milyoner ile ekranlarda yer alan sunucu- oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktı.

ŞAHAN GÖKBAKAR İLK KEZ LİSTEDE

Listede en büyük değişimlerden biri, geçen yıldan bu yıla 18 sıra atlayarak 11. yükselen oyuncu Kerem Alışık oldu.

Listede 22 sıra atlayan sunucu Esra Erol da kendisine 17. sıradan yer buldu. Oyuncu Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi'ne 20. sıradan giriş yaptı.

EZGİ MOLA ALTINCI SIRADA

Listede ilk 20'de yer alanlar ve oranlar şöyle:

  1. Haluk Levent yüzde 71.4
    2.Kenan İmirzalıoğlu yüzde 47.3
  2. Müge Anlı yüzde 62.9
  3. Şener Şen yüzde 45.6
  4. Beyazıt Öztürk yüzde 44.9
  5. Ezgi Mola yüzde 44.5
  6. Binnur Kaya yüzde 40.5
  7. Aras Bulut İynemli yüzde 40.2
  8. Haluk Bilginer yüzde 40
  9. Acun Ilıcalı yüzde 38.8
  10. Kerem Alışık yüzde 36.6
  11. Şevket Çoruh yüzde 36
  12. Tarkan yüzde 35.3
  13. Nihat Hatipoğlu yüzde 35.1
  14. Gökhan Özoğuz yüzde 34.2
  15. Kıvanç Tatlıtuğ yüzde 33.4
  16. Esra Erol yüzde 32.7
  17. Uğur Dündar yüzde 32.3
  18. Gülse Birsel yüzde 31.8
  19. Şahan Gökbakar yüzde 31.5

Öte yandan Haluk Levent, Müge Anlı, Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel'e daha çok kadınlar, Şener Şen'e ise bu yıl daha çok erkeklerin güven beslediği sonucuna ulaşıldı.Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel'e güven açısından 46–55 yaş grubu, Nihat Hatipoğlu'na güven açısından 26– 35 yaş grubu öne çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Ablası ünlü çıktı! Bikinili pozları olay oldu!Ablası ünlü çıktı! Bikinili pozları olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Haluk Levent Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
o da bi ara dolandırıcılık dosyası vardı

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Kahreden haber! ''İntihar edeceğiz'' demişlerdi

Kahreden haber! ''İntihar edeceğiz'' demişlerdi

Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta zam geliyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.