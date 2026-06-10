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Türkiye'nin en güvenli 5 şehri açıklandı! Zirvedeki il şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre vatandaşların güvenlik algısının en yüksek olduğu il Rize oldu. Yüzde 88,4'lük oranla zirvede yer alan Rize'nin yanı sıra Karadeniz'den 2 il daha listeye girmeyi başardı.

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri açıklandı! Zirvedeki il şaşırttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, vatandaşların yaşadıkları şehirlerde kendilerini güvende hissetme oranlarının en yüksek olduğu iller belli oldu. Karadeniz Bölgesi'nin öne çıkan şehirlerinden Rize, yüzde 88,4'lük güvenlik algısıyla listenin zirvesine yerleşti.

Veriler, Rize'nin sakin yaşam yapısı ve güven ortamıyla vatandaşların kendilerini en rahat hissettiği illerden biri olduğunu ortaya koydu.

Türkiye nin en güvenli 5 şehri açıklandı! Zirvedeki il şaşırttı 1

EN YÜKSEK GÜVENLİK ALGISINA SAHİP 5 İL

TÜİK verilerine göre güvenlik algısının en yüksek olduğu iller şu şekilde sıralandı:

  1. Rize – Yüzde 88,4
  2. Afyonkarahisar – Yüzde 87,2
  3. Bayburt – Yüzde 86,0
  4. Artvin – Yüzde 84,7
  5. Çanakkale – Yüzde 84,1

Türkiye nin en güvenli 5 şehri açıklandı! Zirvedeki il şaşırttı 2

Listede yer alan illerin ortak özelliği, vatandaşların günlük yaşamlarında kendilerini büyük ölçüde güvende hissetmeleri olarak dikkat çekti.

Rize'nin ilk sırada yer alması ise kentteki huzurlu yaşam koşulları ve güven ortamının vatandaşlar tarafından olumlu değerlendirildiğini gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize Türkiye
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