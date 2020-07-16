Türkiye’nin en iyi kamp alanları her sene binlerce tatilci tarafından tercih ediliyor. Doğal güzellikler eşliğinde, huzur dolu ve özgürce hareket edilebilen bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler tarafından Türkiye’nin en güzel çadır kamp alanları her sene uğrak noktası oluyor. Türkiye’nin en güzel çadır kamp yerleri içerisinde ister dağ eteklerinde ister deniz kenarında keyifli bir tatil yapmak mümkün. Bunun için beklentilere uygun bir lokasyon ve doğru çadır ekipmanları seçmek yeterli. Klasik otel tatilinden sıkılanlar ve doğayla baş başa, huzurlu bir atmosferde çadır kampı yapmak isteyenler, hayallerindeki tatili yaşayabilecekleri bir çadır kamp alanı bulma telaşına giriyor. Çadır tatili özgürlüğü doyasıya yaşamak isteyen gençleri yanı sıra çocuklarını doğayla buluşturmak isteyen aileler tarafından da tercih ediliyor. Uygun fiyatları ve görenleri kendine hayran bırakan atmosferleriyle işte Türkiye’nin en iyi çadır kamp alanları! Türkiye’nin en iyi çadır kampları Türkiye'de dört mevsim keyifli bir şekilde çadır kampı yapılabilecek çok sayıda nokta bulunuyor. Doğal güzellikleri ve iklim koşulları nedeniyle Türkiye, dünyada kamp yapılabilecek en ideal ülkeler arasında gösteriliyor. Türkiye'de yaz aylarında kamp yapmak için genellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri tercih ediliyor.

İnbükü Orman Kampı Marmaris’te bulunan İnbükü kamp alanları bakımından oldukça zengin bir nokta. Özellikle İnbükü’nde bulunan orman kampı, kamping yerleri yerine doğanın bir parçası gibi hissedebilecekleri macera dolu bir kamp tecrübesi yaşamak isteyenlerin tercihi oluyor. Yaklaşık 140 adet çadır kapasitesi bulunan bölge, orman kampı için ideal. Bölgede çadırların yanı sıra karavanla da konaklama sağlanabiliyor. Üstelik buraya giden tatilciler denizin, balık tutmanın, bisiklete binmenin ve su sporlarının keyfini sonuna kadar yaşayabiliyor. Bölgedeki Çubucak Orman Kampı ise Türkiye’nin en iyi çadır kampı olmaya aday. Ayrıca bölgede telefon, internet, elektrik, kanalizasyon ve su altyapısı sağlayan alanlar da var. Akyaka Orman Kampı Akyaka çadır kampı nehir yanında ya da çam ağaçları gölgesinde çadır kurmak isteyenleri keyifle atmosferiyle karşılıyor. Bölgede bulunan Gökova orman kampı ise denize yakınlığı, farklı koyları ve geniş çadır kapasitesiyle ideal destinasyonlar arasında yer alıyor. Üstelik bölgede tüm çadır kamp yerleri içinde bulunmayan bulaşıkhane, mutfak, çamaşırhane, market, elektrik ve sıcak su hizmetleri de var.

Çadır kamp yerleri ve fiyatları açısından bakıldığında ise oldukça avantajlı bir konumda yer alıyor. Hatta çadır kampı öncesinde yanına yeteri kadar yiyecek almamış olanlar ya da yemek derdiyle uğraşmak istemeyenler için bölgede restoran ve kafeler de bulunuyor. Son birkaç yıldır çadır kampı sevenler arasında iyiden iyiye popülerleşen Akyaka, Türkiye’nin en iyi çadır alanı olma potansiyeline sahip. Akyaka kamp alanları içinde farklı fiyat seçenekleri ve farklı hizmet imkanları bulunuyor. Salda Gölü Kamp Alanı Türkiye’nin Maldivler’i olarak ünlenen ve Burdur’da bulunan Salda Gölü, ülkenin en dikkat çeken destinasyonları arasında yer alıyor. Salda gölü çadır kampı olarak tercih edilebilecek en huzur verici ve büyüleyici yerlerden bir tanesi. Bembeyaz kumlarıyla adeta cennetten bir köşeyi andıran Salda’da bölgeye zarar verilmemesi adına çeşitli yasaklar uygulanabiliyor. Göldeki suyun zengin mineralli yapısı ise tam bir şifa kaynağı olma özelliği taşıyor. Bölge; özellikle çadır kampı sırasında bol bol fotoğraf çekmek isteyenler için harika bir görsellik sunuyor.

Kabak Koyu Çadır Kampı Türkiye’nin en iyi kamp yerleri arasında yükselen değer olarak göze çarpan Kabak Koyu, çadır kampı için ideal bir nokta. Özellikle sakin, sessiz, kalabalıktan uzak ve adeta saklanmış bir doğal güzelliğin içinde çadır kampı yapmak isteyenler için muhteşem bir atmosfer vadediyor. Bölgede çadır kampı yerleri dışında konaklanabilecek bungalov evler de bulunuyor. Genellikle butik otellerin hizmet verdiği bölgeye iniş ise özel araçlar ile yapılıyor. Kamp çadır fiyatları makul olan koyda, kamp alanlarının dışında kamp yapmaya izin verilmiyor. Adrasan Kamp Alanı Antalya’ya bağlı ve Kumluca’ya yakın bir yerleşim birimi olan Adrasan’da pek çok tesis tatilcilere hizmet veriyor. Adrasan kamp alanları açısından da oldukça cazip bir bölge. Bölgede ücretsiz kamp alanları da bulunuyor ve tatilciler beğendikleri bir noktayı seçtikten sonra çadırlarını kurup hemen tatile başlayabiliyor. Özgürlüğüne düşkün ve doğayla iç içe bir tatil yapmak isteyenler, denizin kenarındaki güzel bir ağaç gölgesini seçip unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayabiliyor.

Gümüldür Orman Kampı İzmir’e bağlı Gümüldür’de de oldukça güzel ve keyifli kamp yerleri bulunuyor. Çadır kampı için farklı tesislerin hizmet verdiği Gümüldür, Ege bölgesi çadır kamp alanları arasında sevilen bir nokta olarak görülüyor. Çadırı olmayan tatilciler için bazı tesisler çadır tedariği de sağlayabiliyor. Çıralı Kamp Alanları Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı olan Çıralı, denize yakın kamp alanları arasında sıklıkla tercih edilen bölgelerden bir tanesi. Bölgede hizmet veren tesisler, tatilcilere çadır için ücretli kamp alanları hizmeti vermelerinin yanı sıra elektrik, duş ve market gibi hizmetler de sunabiliyor. Kamping alanları bazı dönemlerde fazla kalabalık olabiliyor ve tatilciler sıkışık bir tatil deneyimi yaşamak zorunda kalabiliyor. Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin Çıralı’yı tercih edecekleri zaman, doğru dönemi bulmaları gerekebiliyor. Kalemlik Orman Kampı Ege’de çadır kamp alanları arasında gidilebilecek en keyifli noktalardan olan Kalemlik, İzmir’de bulunuyor. Seyrine doyulmaz plajları, geniş konaklama alanları ve pek çok ihtiyacı gideren tesisleri ile Kalemlik; doğayla iç içe bir tatili, her türlü lüksten faydalanarak yaşama imkanı sunuyor. Çadır kamp alanları içinde tatilciler kendi çadırlarını getirebiliyor ya da tesislerden çadır talep edebiliyor. Özellikle bölge aileler için de uygun destinasyonlar arasında gösteriliyor.

Olimpos Çadır Kamp Alanları Kimilerine göre Türkiye’nin en iyi kamp alanı olarak gösterilen ve uzun yıllardır popülerliğini kaybetmeyen Olimpos, hem çadır deneyimi hem de ağaç ev deneyimi yaşamak isteyenlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Caretta caretta’lar ve tarihi Likya Yolu nedeniyle önemi biraz daha artan Olimpos kamp alanları konusunda geniş seçenekler sunuyor. Kamp çadır kiralama fiyatları bakımından makul seçeneklerin sunulduğu Olimpos’ta isteyenler kendi çadırlarını getirerek de kamp yapabiliyor. Olimpos çadır kampı özellikle uygun fiyatlı ve doğayla iç içe bir tatil deneyimi yaşamak isteyen gençlerin tercih ettiği destinasyonların başında geliyor. Ancak çadır getirmek istemeyen ve bölgedeki tesislerden kiralayacak olanların önceden rezervasyon yaptırmasında fayda oluyor. Kelebekler Vadisi Kabak Koyu ile beraber popülerliği her geçen gün biraz daha artan Kelebekler Vadisi, Fethiye’de çadır kampı yapılacak yerler arasında bulunuyor. Oksijen bakımından müthiş bir atmosfer sunan Kelebekler Vadisi, kampçılara muhteşem bir denizde yüzme fırsatı da sunuyor. Ulaşımı biraz zor olsa da bu zorluk sayesinde bakir kalmayı başarmış olan Kelebekler Vadisi, geniş çadır kapasitesine sahip. Tatilciler burada paraşüt heyecanı ya da dalış deneyimi de yaşayabiliyor. Çadırda konaklamak istemeyenler için bungalovlar da bulunuyor.