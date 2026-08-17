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Türkiye'nin en karanlık bölgesi: O yaylada veda ettiler!

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından astronomi tutkunlarını buluşturan Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi. Işık kirliliğinin en düşük olduğu karanlık bölgede kamp kuran doğaseverler, Perseid meteor yağmurunu çıplak gözle izleyerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Türkiye'nin en karanlık bölgesi: O yaylada veda ettiler!

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Topuklu Yaylası Sandras Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Şenliği, muhteşem bir finalle kapanış yaptı. Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olarak kabul edilen Topuklu Yaylası'nda gerçekleştirilen organizasyon, amatör ve profesyonel astronomların yanı sıra çok sayıda gökyüzü fotoğrafçısını bir araya getirdi. Etkinliğin son gününe damga vuran Perseid meteor yağmuru, katılımcılara eşsiz bir görsel şölen sundu.

Türkiye nin en karanlık bölgesi: O yaylada veda ettiler! 1

PERSEİD METEOR YAĞMURU GÖZ KAMAŞTIRDI

Şenlik boyunca uzay temalı atölyeler, güneş gözlemleri ve bilimsel paneller gibi birçok etkinlik düzenlendi. Prof. Dr. Ethem Derman'ın onursal konuk olarak katıldığı organizasyonda, uzman akademisyenler gök bilimi üzerine sunumlar yaptı. Etkinliğin en çok beklenen anı olan gece gözlemlerinde ise İstanbul, Trabzon, Sivas, Kütahya ve çevre illerden gelen yüzlerce katılımcı, teleskoplar ve özel ekipmanlarla Satürn, yıldız kümeleri, bulutsular ile Samanyolu'nu inceledi. Çıplak gözle net bir şekilde izlenebilen Perseid meteor yağmuru sırasında yaşanan yıldız kaymaları, alanda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türkiye nin en karanlık bölgesi: O yaylada veda ettiler! 2

GÖKYÜZÜ TUTKUNLARI UNUTULMAZ HATIRALARLA AYRILDI

Organizasyona katılan fotoğraf sanatçıları ve doğaseverler, ışık kirliliğinden uzak bu özel alanda astrofotoğrafçılığın inceliklerini uygulama fırsatı buldu. Şenliğe ilk kez katılan vatandaşlar, hayatlarında ilk kez bu kadar net bir gökyüzü ve Samanyolu manzarası gördüklerini ifade etti. Beyağaç'ı ulusal bir astronomi merkezine dönüştürme hedefiyle yürütülen etkinlik, katılımcılardan tam not aldı. Bilim ve doğanın iç içe geçtiği dolu dolu bir programın ardından çadırlarını toplayan astronomi tutkunları, Topuklu Yaylası'ndan ayrılmaya başladı. Başarıyla tamamlanan şenliğin ardından bölgenin, önümüzdeki yıllarda da doğa turizmi ve gök bilimi etkinlikleri kapsamında benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Türkiye yayla Kara delik yıldız
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