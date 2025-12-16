Mynet Trend

Türkiye'nin 'En mutlu' ili belli oldu! İşte ilk beş il

TÜİK’in Hayat Memnuniyeti Araştırması’nda Türkiye’nin ‘en mutlu’ ili Sinop oldu. Sinop’u Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak takip etti.

Jale Uslu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayat Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. En mutlu şehirler listesinde zirvedeki kent Sinop oldu.

Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri sıralamasında Sinop’u Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak takip etti.

KÜTAHYA BEŞİNCİ OLDU

Araştırmada 572 bin nüfuslu Kütahya, yüzde 73.76'lık oranla Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri oldu.

Kütahyalı vatandaşlar, şu değerlendirmeyi yaptı: Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde, karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ile görenekleri ile birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız ile fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyi ile mükemmel bir şehir.

SİNOP ZİRVEDE

Türkiye’nin en mutlu kenti olan Sinop, Hamsilos Tabiat Parkı, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Akliman, Sinop Kalesi, Pervane Medresesi gibi tarihi yapıları ile biliniyor. Yarımada şeklindeki, yeşil ve mavinin buluştuğu kentte doğal plajlar yaz aylarında çok sayıda kişiyi ağırlıyor.

