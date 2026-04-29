Türkiye’nin en pahalı şehri açıklandı: Yaşam maliyeti zirve yaptı

Türkiye’de şehirler arasındaki yaşam maliyeti farkı dikkat çekmeye devam ediyor. Açıklanan verilere göre en pahalı şehir yine İstanbul oldu.

ZİRVEDE İSTANBUL VAR

112,6 fiyat düzeyi endeksiyle İstanbul, Türkiye ortalamasının %12,6 üzerinde yaşam maliyetiyle ilk sırada yer aldı. Özellikle kira ve ulaşım giderlerinin yüksekliği dikkat çekti.

İZMİR İKİNCİ SIRADA

İstanbul’un ardından 110,1 endeksle İzmir ikinci sırada yer aldı. İzmir’in özellikle restoran ve otel fiyatlarında İstanbul’u geride bırakması dikkat çekti.

DİĞER PAHALI BÖLGELER

Listede Balıkesir-Çanakkale bölgesi 108 endeksle öne çıkarken, Aydın, Denizli ve Muğla da yüksek maliyetli şehirler arasında yer aldı.

EN UCUZ BÖLGE BELLİ OLDU

En düşük yaşam maliyeti ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan bölgede görüldü. Bu bölge 91,5 endeks ile listenin en altında yer aldı.