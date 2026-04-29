Türkiye’nin en pahalı şehri açıklandı: Yaşam maliyeti zirve yaptı

Türkiye’de şehirler arasındaki yaşam maliyeti farkı dikkat çekmeye devam ediyor. Açıklanan verilere göre en pahalı şehir yine İstanbul oldu.
112,6 fiyat düzeyi endeksiyle İstanbul, Türkiye ortalamasının %12,6 üzerinde yaşam maliyetiyle ilk sırada yer aldı. Özellikle kira ve ulaşım giderlerinin yüksekliği dikkat çekti.
İstanbul’un ardından 110,1 endeksle İzmir ikinci sırada yer aldı. İzmir’in özellikle restoran ve otel fiyatlarında İstanbul’u geride bırakması dikkat çekti.
Listede Balıkesir-Çanakkale bölgesi 108 endeksle öne çıkarken, Aydın, Denizli ve Muğla da yüksek maliyetli şehirler arasında yer aldı.
En düşük yaşam maliyeti ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan bölgede görüldü. Bu bölge 91,5 endeks ile listenin en altında yer aldı.
