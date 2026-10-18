Türkiye'nin en planlı 5 şehri: Düzen içinde yaşıyorlar

İşte düzen içinde yaşayan o 5 şehir:

• 1. KONYA

Listesinin ilk sıralarında yer alan Konya, Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına ev sahipliği yapıyor. Labirent gibi karmaşık sokaklar yerine birbirini kesen geniş caddeleri ve dümdüz yapısı, şehir içi trafiği neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

• 2. KAYSERİ

Planlı sanayileşmesi ve muazzam altyapısıyla tanınan Kayseri, şehir planlamasında bir diğer başarı hikayesidir. Bir uçtan bir uca rahatça uzanan geniş caddeleri ve düzenli konut alanları sayesinde kargaşadan uzak bir kent yaşamı sunuyor.

• 3. ESKİŞEHİR

Porsuk Çayı'nın etrafında yükselen modern mimarisiyle Eskişehir, Avrupa kentlerini aratmıyor. Geniş yaya bölgeleri, düzenli tramvay hattı ve devasa şehir parkları, kentsel planlamanın estetikle birleştiği en güzel örneklerden biri.

• 4. ANKARA

Cumhuriyet’in ilk yıllarında dünyaca ünlü şehir plancısı Jansen'in çizimleriyle şekillenen başkent, özellikle merkezi arterleri, bakanlıklar sitesi ve tarihi mahalle kurgusuyla planlı büyümenin temellerini taşımaktadır.

• 5. ERZİNCAN

Yaşadığı büyük deprem felaketlerinin ardından adeta küllerinden doğan Erzincan, tamamen yatay mimariyle sıfırdan inşa edildi. 2-3 katı geçmeyen düzenli binaları, ızgara (gridal) sokak planı ve geniş caddeleriyle Türkiye'nin en nizami şehri olarak kabul ediliyor.