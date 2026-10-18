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Türkiye'nin en planlı 5 şehri: Düzen içinde yaşıyorlar

Çarpık kentleşme ve trafik çilesiyle boğuşan İstanbul'a inat, geniş bulvarları ve yeşil alanlarıyla nefes aldıran bu kentler, adeta birer şehircilik harikası olarak öne çıkıyor. Adım attığınız anda yapısıyla farkını belli eden bu şehirler adeta düzeni kendilerine referans edinmişler.

Türkiye'nin en planlı 5 şehri: Düzen içinde yaşıyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

İşte düzen içinde yaşayan o 5 şehir:

Türkiye nin en planlı 5 şehri: Düzen içinde yaşıyorlar 1

• 1. KONYA

Listesinin ilk sıralarında yer alan Konya, Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına ev sahipliği yapıyor. Labirent gibi karmaşık sokaklar yerine birbirini kesen geniş caddeleri ve dümdüz yapısı, şehir içi trafiği neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Türkiye nin en planlı 5 şehri: Düzen içinde yaşıyorlar 2

• 2. KAYSERİ

Planlı sanayileşmesi ve muazzam altyapısıyla tanınan Kayseri, şehir planlamasında bir diğer başarı hikayesidir. Bir uçtan bir uca rahatça uzanan geniş caddeleri ve düzenli konut alanları sayesinde kargaşadan uzak bir kent yaşamı sunuyor.

Türkiye nin en planlı 5 şehri: Düzen içinde yaşıyorlar 3

• 3. ESKİŞEHİR

Porsuk Çayı'nın etrafında yükselen modern mimarisiyle Eskişehir, Avrupa kentlerini aratmıyor. Geniş yaya bölgeleri, düzenli tramvay hattı ve devasa şehir parkları, kentsel planlamanın estetikle birleştiği en güzel örneklerden biri.

Türkiye nin en planlı 5 şehri: Düzen içinde yaşıyorlar 4

• 4. ANKARA

Cumhuriyet’in ilk yıllarında dünyaca ünlü şehir plancısı Jansen'in çizimleriyle şekillenen başkent, özellikle merkezi arterleri, bakanlıklar sitesi ve tarihi mahalle kurgusuyla planlı büyümenin temellerini taşımaktadır.

Türkiye nin en planlı 5 şehri: Düzen içinde yaşıyorlar 5

• 5. ERZİNCAN

Yaşadığı büyük deprem felaketlerinin ardından adeta küllerinden doğan Erzincan, tamamen yatay mimariyle sıfırdan inşa edildi. 2-3 katı geçmeyen düzenli binaları, ızgara (gridal) sokak planı ve geniş caddeleriyle Türkiye'nin en nizami şehri olarak kabul ediliyor.

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Plan ve Bütçe Komisyonu Şehir hastanesi düzen
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