Türkiye’nin en temiz 10 plajı!

Kurban Bayramı öncesi tatile çıkmayı planlayan vatandaşlar Türkiye’nin en temiz plajları ile ilgili araştırmaya başladı. Tatil planlarını en temiz plajlar ve buradaki tatil noktaları üzerinden gerçekleştirmeyi düşünen tatilciler, Türkiye’de en temiz plaj nerede diye soruyor. Dört tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin en temiz denizi merak ediliyor. İşte Türkiye’nin en iyi plajları… Türkiye’nin en temiz plajları! Türkiye'de çok sayıda temizliği ve güzelliği ile büyük bir üne kavuşmuş plaj bulunuyor. Ancak bu plajlardan bazıları hem yerli turistler hem de yerli turistler tarafından çok daha fazla tercih ediliyor. Güzellikleri ve temiz oluşlarıyla misafirlerine keyifli bir tatil sunan en temiz plajlar, Türkiye'nin adeta göz bebeği olmuş durumda. Antalya - Kaputaş Plajı Türkiye’nin en temiz plajı namı ile hem ülke içinde hem de yurt dışında büyük bir şöhrete sahip olan Kaputaş Plajı, ulaşım konusunda tatilcileri biraz zorluyor olsa da sonunda gerçekten hayran kalınacak bir güzellik vadediyor. Özellikle sakin plajlar arasında gösterilen Kaputaş Plajı, kalabalıktan uzak olduğu için temiz kalmayı da başarıyor. Yaz tatilini turkuaz rengi eşliğinde tertemiz bir plajda geçirmek isteyenler Kaputaş Plajı’nı tercih ediyor.

Ortaca - İztuzu Plajı Tatil planını Muğla üzerine kurgulayanlar mavi bayraklı plajlar Muğla şeklinde araştırmalar yapıyor. İztuzu Plajı da Türkiye’nin en güzel plajları arasında gösteriliyor. İki tarafını çevreleyen tatlı ve tuzlu su,4.5 km uzunluğunda plaj ve Caretta Caretta’lar ile İztuzu Türkiye’deki eşsiz noktalardan bir tanesi. Özellikle plajdaki kaplumbağaların rahat edebilmesi adına tedbir almak için 20.00 ile 08.00 arasında plaj kullanımı halka kapatılıyor. Bu yüzde İztuzu Plajı, temiz ve güzel bir plajda tatil yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Sedir Adası - Kleopatra Plajı Tatilini Marmaris’te geçirecek olanların aklına gelen ilk plaj; hiç şüphe yok ki Kleopatra Plajı. Türkiye’nin en iyi plajları arasında gösterilen Kleopatra Plajı; Gökova Körfezi’ndeki Sedir Adası’nda bulunuyor. Hakkında Mısır Kraliçesi Kleopatra ile ilgili efsanelerin de dolaştığı plaj; çok eski dönemlerden beri ilgi odağı. Altın sarısı kumlarıyla Türkiye’de adeta eşi benzeri olmayan Kleopatra Plajı’ndan kum almak da yasak. Aynı zamanda plaja terlikle girilmesine de izin verilmiyor.

Marmaris - İncekum Plajı Mavi bayraklı plajlar Muğla ilini tatil yöresi olarak tercih edecekler için bir hayli fazla. Kleopatra Plajı’ndan sonra Marmaris’te tercih edilebilecek bir diğer plaj ise İncekum Plajı. Sit alanı olduğu için doğallığından hiçbir şey kaybetmemiş olan plaj, Türkiye’nin en iyi plajları arasında gösterilmeyi hak ediyor. Plaja ulaşım biraz olsa da ince ve yumuşak kumlara ulaşıldığında ve tertemiz denizde yüzme keyfine varıldığında tüm zorluklar unutulabiliyor. Bodrum - Ortakent Kargı Plajı Mavi bayraklı plajlar Bodrum için de tercih sebebi oluyor. Ortakent’te mavi bayraklı plajlar çok sayıda olsa da özellikle güzelliği ve temizliği ile Kargı Plajı biraz öne çıkıyor. Plajdaki kumların arasından çıkan zambaklar ise bölgeye eşsiz bir hava katıyor. Kalabalık bir plajda tatil yapmak yerine benzersiz bir manzara eşliğinde ve tertemiz bir plajda denize girmek isteyenler Kargı’yı tercih ediyor. Bozcaada - Ayazma Plajı İstanbul’da yaşayanlar tatil için Akdeniz’e kadar inmek yerine yakın yerleri de tercih edebiliyor. Özellikle yakın noktalardan olan Bozcaada tertemiz plajları ile ilgi odağı oluyor. Türkiye’de en temiz plajlar arasında gösterilebilecek olan Bozcaada’daki Ayazma Plajı; en çok soğuk suyu ile biliniyor. Ancak sahip olduğu manzara ve yüzme keyfi nedeniyle Ayazma da tercih sebebi olmayı başarıyor.