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Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! İşte son hali

keremuyanik keremuyanik
EKONOMİ  | 13.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda 85 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! İşte son hali

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye’nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde, 85 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

100 KATLI GÖKDELENE EŞDEĞER OLACAK

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleşim alanına taşınacak.

DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ TOKALAK: 2020 SONUNDA ELEKTRİK ÜRETECEK

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatında incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Artvin 26’ıncı Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Barajı’nda 85 metre yüksekliğe ulaşıldığını söyleyerek, 2020 yılının sonunda barajın elektrik üretimine başlayacağını açıkladı. Tokalak, “Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 85 metreye çıktı. 2020 haziran ayında, baraj inşaatı tamamlanmış olacak. 2020’nın sonunda ise elektrik üretimine başlanacak. Şu anda baraj inşaatında, karayolları ekipleri ile birlikte 4 bin 500 kişi ve bin 500 iş makinası çalışıyor. 24 saat vardiya sistemi ile Yusufeli Barajı’nda yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor” dedi.

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ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDI

Bayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metre küp, yıllık ortalaması ise 6.3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megawatt kapasiteyle yılda 8.631 giga watt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 giga watt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin yusufeli barajı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
o parayı chp'lilere ver, yurdun dört bir yanını tekelle donatsın
Elektrik Faturalarımız Çok yüksek... Vergiler, Sayaç okumaları, Kapat-Aç Ücretleri Çok Yüksek... Enerji Tasarrufu yapıyoruz, Ancak yine de Faturalar düşmüyor..! Nedir bunun Çaresi..?
enerji, enerji enerji,,,,,,,,,,şu an yeryüzünde yapılan bütün savaşların ve siyasi hamlelerin temelinde işte bu 6 harfli kelime var ENERJİ, buna sahip olan bir çok şeye sahip oluyor. mesela güzel ülkemiz Türkiye için buna bir can alıcı örnek. Türkiye ekonomisin açık verdiği cari dengenin temel sebebi ENERJİ dir . yani gecen yıl ki 223 milyar İthalatımızın % 50 sinden fazlası enerjiye gitmiştir.
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