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Türkiye'nin enleri belli oldu! Miss&Mr Model Of Türkiye 2023 birincilerine yorum yağdı! 'Bunlar daha çocuk'

14.09.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss&Mr Model Of Türkiye 2023 yarışması geçtiğimiz gece düzenlenen törenle sona erdi. Özlem Yıldız ve Mert Şeker'in sunduğu yarışmada Türkiye'nin yeni güzeli ve yakışıklısı seçildi. İkiliyi görenler yaşlarının küçüklüğüne vurgu yaptı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Miss&Mr Model Of Türkiye yarışması dün gece İzmir'de gerçekleşti. Heyecanın oldukça yüksek olduğu gecede 18 yaşındaki Selin Soydan Miss Model, 18 yaşındaki Efe Musa Yurdagelen de Mr Model seçildi.

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23 yıldır düzenlenen Miss&Mr Model Of Türkiye yarışmasında hayallerini gerçekleştirmek isteyen, fiziğine güvenen kadın ve erkek adaylar yarıştı.

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Yarı finali geçen 14 erkek 14 kadın finalist kral ve kraliçe olmak için podyumda yürüdü.

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18 YAŞINDA TÜRKİYE GÜZELİ VE YAKIŞIKLISI OLDULAR

Özlem Yıldız ve Mert Şeker'in sunduğu gecede 2005 İzmir doğumlu Selin Soydan Miss Model, 2005 Manisa doğumlu Efe Musa Yurdagelen Mr Model seçildi.

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Kızlarda Merve Sude Ötkün ikinci, Elif Yüksel üçüncü olurken erkeklerde Mert Berkin Yoldaş ikinciliği, Danış Evin üçüncülüğü kazandı.

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Türkiye'nin en güzeli ve en yakışıklısı seçilen ikiliye adeta yorum yağdı.

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Kimi kullanıcılar Selin Soydan'ı güzel, Efe Musa Yurdagelen'i de yakışıklı bulup 'Nazar değmesin', 'Dupdurular', gibi yorumlar yaparken kimi kullanıcılar da 'Bunlar daha çocuk', 'Daha güzelleri vardır kesin' yorumlarında bulundu.

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