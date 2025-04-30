Kampçılık, çadır ve diğer araçlarla beraber kişilerin doğada yolculuğa çıkması, buna uygun yerlerde konaklamaları olarak tanımlanabilir. Kampçılık tek başına bir spor alanı olarak yapılabileceği gibi diğer aktivitelerle birlikte de gerçekleştirilebilir. Bilhassa dağcılık ve trekking gibi diğer spor dallarıyla ilgilenen kişiler için kamp yapmak olağan bir aktivitedir. Bu kapsamda Türkiye’deki gizli kalmış kamp alanları araştırılmaktadır.

Türkiye’nin gizli kalmış 5 eşsiz doğa kamp alanı

1. Aladağlar

İç Anadolu bölgesinde yükselen Aladağlar 3 bin 767 metre yüksekliğe sahip olmasıyla zorlu koşullarda kamp deneyimini sunan bir lokasyondur. Kayseri, Niğde, Adana arasında bir bölge olan Aladağlar, bilhassa kış kampı sevenlere yaz aylarında bile benzer şartları sağlamaktadır. Kamp konusunda az bilinen yerlerden biri olarak yürüyüş, trail koşusu, tırmanışa uygun alanları sayesinde de tercih edilebilir. Aladağlar, her sene Ağustos ayında Sky Trail etkinliğine de ev sahipliği yapmaktadır.

2. Mezovit

Rize, Ayder Yaylası ile tanınıyor olsa da kamp yapmak için birbirinden farklı güzelliklere sahiptir. Mezovit, kış aylarında kamp için uygun olmasa da ilkbahar ve yaz kampları için Türkiye’deki en eşsiz konumlardan biridir. Oksijen deposu doğa, karların erimesiyle birlikte tertemiz soğuk suların aktığı, yorucu olduğu kadar da dinlendirici ve keyif verici bir yürüyüş parkuruna sahiptir.

3. Datça koyları

Datça’daki birçok koy sakin ve huzurlu bir kamp deneyimi yaşamak isteyenler için oldukça idealdir. Bölgedeki Palamutbükü, Hayıtbükü, Ovabükü gibi noktalarda birçok pansiyon olsa da Datça ve Knidos arasında sessiz koylara ulaşılabilmektedir. Domuzçukuru, Kargı, Kurubük, Bağlarözü, Kızılbük, Murdala, Mersincik, Değirmenbükü, Domuzini gibi yerler yerleşim alanlarından uzak olmasıyla ve sakin bir kamp deneyimi yaşamak isteyenlere sahil kenarında huzurlu bir kamp deneyimi vadetmektedir.

4. Borabay gölü

Salda Gölü ve benzeri pek çok göl çevresinde kamp yapmak popüler hale gelmiş olsa da sakinlik isteyenler için Borabay Gölü, Amasya’nın Taşova ilçesine yaklaşık 25 km’lik bir uzaklıkta yer almaktadır. Bununla beraber Türkiye’nin az bilinen yürüyüş rotalarından birine sahip olmasıyla gölün çevresinde kamp yapmak isteyenler için oldukça idealdir.

5. Meke Maar gölü

Konya’da yer alan Meke Maar Gölü, görenleri etkileyen ilginç renklere sahip olması ve üzerindeki adacıklarıyla Türkiye’nin en etkileyici lokasyonlarından biridir. Konya Karapınar’daki gölün etrafında orman bulunmadığı gibi ağaç görmek de imkansızdır. Bu nedenle yaz ayları dışında sıcaklığın henüz bastırmadığı ilkbahar veya sonbahar kampı için daha ideal bir yerdir. Kış mevsiminde doğanın karla kaplanması ve erimesiyle beraber eski dönemlerde aktif olan volkanın siyaha çalan toprak rengiyle etkileyici bir görüntü sunmaktadır.