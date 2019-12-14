Türkiye’nin gündemi 2019 yılında neler oldu?

İstanbul Seçimleri damgasını vurmuştu. Tekrarlanan İstanbul Seçimleri 2019 yılında en çok aratılan arama oldu.

İkinci sırada daha yeşil bir Türkiye için yola çıkan Geleceğe Nefes projesi yer aldı. Üçüncü sırada YSK ve dördüncü sırada ise özellikle İstanbul’da yaşayanları korkutan deprem araması yer aldı.

En çok aratılan isimler arasında Emine Bulut, Ekrem İmamoğlu ve Neslican Tay yer aldı. En çok aranan diziler arasında daha yeni bir dizi olmasına rağmen Mucize Doktor listenin başında yer almayı başardı.

En çok aranan yemek tarifleri ise Revani, Kestane ve Limonata oldu. En çok aranan şarkılar da Derdim Olsun – Reynmen, Susamam – Şanışer ve Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut oldu.

Google’da en çok yapılan aramalar



İstanbul Seçim Sonuçları 2019

Geleceğe Nefes

YSK

Deprem

Sigara Fiyatları

Dolar Kuru

Askerlik Son Dakika

EYT

İstiklal Marşı 10 Kıta

Notre Dame Katedrali

En çok aranan isimler



Emine Bulut

Ekrem İmamoğlu

Neslican Tay

Palu Ailesi

Tarık Ünlüoğlu

Kerimcem Durmaz

Dilber Ay

Ayşen Gruda

Devran Çağlar

Demet Akbağ

En çok aranan diziler



Mucize Doktor

Zalim İstanbul

Her Yerde Sen

Game of Thrones

Kuzey Yıldızı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Afili Aşk

Kuzgun

Bir Zamanlar Çukurova

Yasak Elma

En çok aranan yemek tarifleri



Revani

Kestane

Limonata

Sütlaç

Kapuska

Barbunya

Piyaz

Cheescake

Paçanga Böreği

Alıç Sirkesi

En çok aranan şarkılar



Derdim Olsun – Reynmen

Susamam – Şanışer

Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut

Ela – Reynmen

Mekanın Sahibi – Norm Ender

Aya – Murda & Ezhel

Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya

Ruhumda Sızı – Ender Balkır

Bir İhtimal Biliyorum – Gülşen

Sana Doğru – Bora Duran

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