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Türkiye’nin gündemi 2019 yılında neler oldu?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

2019’un bitmesine sayılı günler kala, firmalar bu yıla ait verilerini açıklamaya devam ediyor. İnternet devi Google da bugün; Google üzerinden en çok yapılan aramaları resmen açıkladı.

Türkiye’nin gündemi 2019 yılında neler oldu?

İstanbul Seçimleri damgasını vurmuştu. Tekrarlanan İstanbul Seçimleri 2019 yılında en çok aratılan arama oldu.

İkinci sırada daha yeşil bir Türkiye için yola çıkan Geleceğe Nefes projesi yer aldı. Üçüncü sırada YSK ve dördüncü sırada ise özellikle İstanbul’da yaşayanları korkutan deprem araması yer aldı.

En çok aratılan isimler arasında Emine Bulut, Ekrem İmamoğlu ve Neslican Tay yer aldı. En çok aranan diziler arasında daha yeni bir dizi olmasına rağmen Mucize Doktor listenin başında yer almayı başardı.

En çok aranan yemek tarifleri ise Revani, Kestane ve Limonata oldu. En çok aranan şarkılar da Derdim Olsun – Reynmen, Susamam – Şanışer ve Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut oldu.

Google’da en çok yapılan aramalar

  • İstanbul Seçim Sonuçları 2019
  • Geleceğe Nefes
  • YSK
  • Deprem
  • Sigara Fiyatları
  • Dolar Kuru
  • Askerlik Son Dakika
  • EYT
  • İstiklal Marşı 10 Kıta
  • Notre Dame Katedrali

En çok aranan isimler

  • Emine Bulut
  • Ekrem İmamoğlu
  • Neslican Tay
  • Palu Ailesi
  • Tarık Ünlüoğlu
  • Kerimcem Durmaz
  • Dilber Ay
  • Ayşen Gruda
  • Devran Çağlar
  • Demet Akbağ

En çok aranan diziler

  • Mucize Doktor
  • Zalim İstanbul
  • Her Yerde Sen
  • Game of Thrones
  • Kuzey Yıldızı
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Afili Aşk
  • Kuzgun
  • Bir Zamanlar Çukurova
  • Yasak Elma

En çok aranan yemek tarifleri

  • Revani
  • Kestane
  • Limonata
  • Sütlaç
  • Kapuska
  • Barbunya
  • Piyaz
  • Cheescake
  • Paçanga Böreği
  • Alıç Sirkesi

En çok aranan şarkılar

  • Derdim Olsun – Reynmen
  • Susamam – Şanışer
  • Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
  • Ela – Reynmen
  • Mekanın Sahibi – Norm Ender
  • Aya – Murda & Ezhel
  • Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
  • Ruhumda Sızı – Ender Balkır
  • Bir İhtimal Biliyorum – Gülşen
  • Sana Doğru – Bora Duran

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