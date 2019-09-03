Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi hakkında flaş gelişme

Müge Anlı’nın dosyasını açtığı ve aylardır Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Palu Ailesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşadı. Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu bilgiye göre; Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Meryem ve Melike Tahnal’ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD’lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem’i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

AKIL SAĞLIKLARIYLA İLGİLİ SORUN BULUNMADI

Müge Anlı, Palu ailesi hakkındaki Adli Tıp raporunu açıkladı. Raporda, Palu ailesinin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı vurgulandı. Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı.

PALU AİLESİ KİMDİR, NE OLDU?

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi, birkaç ay önce Türkiye'nin gündemine oturdu. Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi. Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.