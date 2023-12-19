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Türkiye'nin günlerce konuştuğu kaza! Didem Arslan şoke oldu! Meğer çocuklarının öldüğü aracı, düğün arabası yapmış

19.12.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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Özlem Çetin ve 5 çocuğu 6 Mayıs 2023 tarihinde içinde bulundukları otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Çetin'in ailesi Türkiye'nin konuştuğu kazanın cinayet olduğunu iddia etti. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Özlem Çetin’in kocası Hasan'ın çocuklarının öldüğü aracı düğün arabası yaptığı ortaya çıktı.

Didem Arslan Yılmaz canlı olarak ekrana gelen programında 5 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özlem Çetin dosyasını masaya yatırdı. Didem Arslan Yılmaz Şanlıurfa’da içinde bulundukları arabanın sulama kanalına düşmesi sonucu 1 anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiğini hatırlatıp Özlem Çetin'in ailesine söz verdi. Özlem Çetin’in kocası Hasan'ın otomobil kanala düşmeden önce araçtan atladığı anımsatıldı.

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Özlem Çetin’in kocası Hasan ise araba kanala düşmeden önce araçtan atladı. Hasan’ın şüpheli ifadeleri üzerine aile olayın kaza değil cinayet olduğunu öne sürdü.

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Özlem’in annesi Adile Hanım, babası Cuma Bey ve kardeşi Songül Hanım; damatları Hasan’ın Özlem’i sürekli dövüp tehdit ettiğini söyledi.

Hasan’ın sevgilisi olduğunu ve boşanmak istediğini söyleyen Songül, eniştesinin kardeşinin cinayeti itiraf ettiğini öne sürdü.

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SUÇLANAN DAMAT CANLI YAYINDA!

İddiaların odağındaki damat, programa telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

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O GÖRÜNTÜLER İZLEYİCİLERİ ŞOKE ETTİ

Karısı ve çocukları öldükten 6 ay sonra sevgilisi İsliman ile evlenen Hasan’ın çocuklarının öldüğü aracı düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. O görüntüler izleyicileri şaşırttı.

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