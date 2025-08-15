YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz"

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri unvanına sahip Gaziantep’te, kadınlar dünya mutfağının lezzetlerini öğreniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi'nde açılan yiyecek içecek kursu, çocuklar, gençler ve özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. 2019’dan bu yana devam eden kursta, kursiyerler hem Türk ve Gaziantep mutfağının hem de farklı kültürlere ait yemeklerin yapımını öğrenerek mutfak becerilerini geliştiriyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi'nde 2019 yılında yiyecek içecek bölümü kursu açıldı. Yoğun ilgi gören kursta geleceğin aşçıları ve şefleri yetiştiriliyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 1

Çeşitli kursların bulunduğu merkezde açılan yiyecek içecek bölümü kursunda çocuklara, gençlere ve kadınlara, Türk ve Gaziantep mutfağının yanı sıra dünya mutfağına ait yemeklerde öğretiliyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 2

TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINA AİT YEMEKLER

Çocukların, gençlerin ve kadınların mutfakta bir araya gelerek farklı kültürler ile yöresel yemeklerin yapımının öğrenmesinin hedeflendiği kursa katılan kursiyerler, Türk ve dünya mutfağına ait yemekleri yapmayı öğreniyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 3

Kursa katılan kursiyerlere en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretiliyor, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri de kazandırılıyor. Kursta kurulan füzyon mutfakta ise kursiyerler, dünya mutfağından pişirme teknikleri ve soslarını öğrenerek, farklı ülkelere ait yemek kültürlerini aynı tabakta harmanlıyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 4

Kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra uygulama mutfağında yöresel Türk yemeklerinin yanı sıra dünya mutfağına ait farklı lezzetleri deneyimleyerek mesleki tecrübe kazanıyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 5

Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Yiyecek İçecek Bölümü Eğitmeni Bilgen Külekçi, füzyon mutfağında öğrencilere uluslararası mutfaklar konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 6

"FARKLI TABAKLAR ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Zengin Gaziantep mutfağının yanı sıra dünya mutfağına ait farklı lezzetleri füzyon mutfağında yapan kursiyerlerin kendilerini geliştirdiklerini belirten Külekçi, "GASMEK kurslarımızda amacımız yiyecek içecek hizmetleri bölümünün amacı yeniliklere açık olan tabaklar çıkarmak bu yüzden de en son füzyon mutfak kursumuzu açtık. Farklı dünya mutfaklarında pişirme teknikleri ve soslarla yeni tabaklar çıkarıp öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hem çeşit üretmeyi hedefliyoruz hem de öğrencilerimize Gaziantep mutfağı dışında klasik tarifler dışında farklı tariflerle gündeme ayak uydurarak farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 7

FÜZYON MUTFAĞI İLE TANIŞTILAR

Kursa katılan kursiyerler ise füzyon mutfağı ile tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kurs sayesinde dünya mutfağını öğrendiklerini dile getirdiler.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 8

Kursiyerlerden 70 yaşındaki Oya Büyükuncu, füzyon mutfağında öğrendiği lezzetleri evde de yapmaya başladığını ve herkes tarafından beğenildiğini söyleyerek, kursta emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye’nin ilk gastronomi şehri, dünya lezzetlerini öğreniyor! Kadınlar füzyon mutfağıyla buluştu: "Farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" 9

Dünya mutfağının inceliklerini öğrendikleri kursun çok güzel geçtiğini belirten Gülsüm Zengin, füzyon mutfak ile ilk defa tanıştığını ve kurstaki öğrendikleri lezzetlerin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lezzet ve renk şöleni tezgahlarda...Lezzet ve renk şöleni tezgahlarda...
Makarna canavarlarına müjde!Makarna canavarlarına müjde!

Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Gaziantep farklı yemekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Milli Savunma Üniversitesi duyurdu! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu

Milli Savunma Üniversitesi duyurdu! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu

Gök kızıla büründü! Kocaeli'deki dumanlar Bursa'ya ulaştı

Gök kızıla büründü! Kocaeli'deki dumanlar Bursa'ya ulaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.