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Türkiye'nin kanını donduran Didem Uslu cinayetinde yeni gelişme

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 18.01.2019 22:45 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Didem Uslu'nun (32) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, annesi ve babası tutuklandı.

Türkiye'nin kanını donduran Didem Uslu cinayetinde yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri cinayet büro ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları araştırmada, daha önce kolu kesik şekilde bulunan Uslu'nun, vücudunun diğer parçalarına da ulaştı.

Olay yerinde toplanan kanıtlar ve yapılan incelemede, Uslu'nun boyun ve bazı vücut parçalarının milimetrik olarak kesildiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Uslu'nun döner ustası babası Hasan Uslu ve annesi Satı Uslu'yu gözaltına aldı.

baba

Baba Hasan Uslu'nun ilk ifadesinde tartışma sonucu kızı Didem Uslu'yu bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları aralıklarla evden çıkarıp ormana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sonucu cinayetle ilgili ayrıntılar da netleşti. Yaklaşık bir ay önce Hasan Uslu'nun uyuduğu sırada, annesiyle tartışan kızı Didem Uslu'yu sinirlenerek boğarak öldürdüğü, daha sonra cesedi saklamak için derin dondurucu aldığı iddia edildi. Sırt çantasında aralıklarla parçaladığı cesedi ormana gömen Hasan Uslu'nun daha sonra derin dondurucuyu ikinci el eşya satan bir dükkana sattığı ileri sürüldü. Polis, temizlenmesine rağmen kalan kan izlerinden örnek aldı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Anne Satı Uslu ve Baba Hasan Uslu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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didem uslu Edirne Keşan cinayet

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