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Türkiye'nin kıskançlık karnesi açıklandı: Bakın zirvede hangi il var

Türkiye'nin en kıskanç ve en az kıskanç illeri belli oldu. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla hazırladığı araştırmada, katılımcıların kıskançlık eğilimleri 1 ile 5 arasındaki yanıtlar üzerinden değerlendirildi. Sonuçlara göre, işte en kıskanç iller…

Türkiye'nin kıskançlık karnesi açıklandı: Bakın zirvede hangi il var
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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı araştırmada Türkiye'nin en kıskanç ve en az kıskanç illeri belli oldu. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı çalışmada, katılımcıların kıskançlıkla ilgili sorulara verdiği yanıtlar değerlendirilirken, doğum yerlerine göre il ortalamaları hesaplandı.

Türkiye nin kıskançlık karnesi açıklandı: Bakın zirvede hangi il var 1

ARAŞTIRMADA 15 BİN KİŞİNİN VERİSİ İNCELENDİ

Geniş katılımlı araştırmada katılımcılara kıskançlık eğilimlerini ölçmeye yönelik çeşitli sorular yöneltildi.

Katılımcılar sorulara 1 ile 5 arasında değişen seçeneklerle yanıt verdi. Doğum yerlerini de paylaşan katılımcıların cevapları illere göre gruplandırılarak ortalamaları alındı.

Ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye'nin kıskançlık haritasını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'NİN EN AZ KISKANÇ İLLERİ

Araştırmaya göre kıskançlık puanı en düşük üç il şöyle sıralandı:

  1. Çanakkale: 2,83
  2. Burdur: 2,74
  3. Rize: 2,72

Bu sonuçlara göre Rize, araştırmada en düşük ortalama kıskançlık puanına sahip il olarak ilk sırada yer aldı.

Türkiye nin kıskançlık karnesi açıklandı: Bakın zirvede hangi il var 2

Türkiye nin kıskançlık karnesi açıklandı: Bakın zirvede hangi il var 3

TÜRKİYE'NİN EN KISKANÇ İLLERİ

Listenin diğer ucunda ise dikkat çeken iller yer aldı. En yüksek kıskançlık ortalamasına sahip üç şehir şöyle:

  1. Şanlıurfa: 3,40
  2. Şırnak: 3,45
  3. Muş: 3,47

Türkiye nin kıskançlık karnesi açıklandı: Bakın zirvede hangi il var 4

Türkiye nin kıskançlık karnesi açıklandı: Bakın zirvede hangi il var 5

Türkiye nin kıskançlık karnesi açıklandı: Bakın zirvede hangi il var 6

Muş, 3,47 puanlık ortalamasıyla Türkiye'nin en kıskanç ili olarak listenin zirvesine yerleşti. Muş'u Şırnak ve Şanlıurfa takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kıskançlık
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