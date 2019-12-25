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  3. Türkiye'nin konuştuğu hakimle ilgili yeni gelişme! 'Etek boyu' tartışmasıyla gündeme gelmişti

Türkiye'nin konuştuğu hakimle ilgili yeni gelişme! 'Etek boyu' tartışmasıyla gündeme gelmişti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Duruşmada kadın avukatın etek boyunun kısa olduğunu belirterek fotoğraf çektirilmesini istemesiyle gündeme gelen hakim Mehmet Yoylu hakkında "Hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, hakim Mehmet Yoylu'nun avukat Tuğçe Çetin'in etek boyu dışında, aynı gün duruşma salonunda bulunan avukat Dorukcan Davutoğlu'na karşı küpe taktığı için "Bir er kişiye küpe takmak yakışır mı?" dediği ortaya çıktı. Yoylu hakkında istenen ceza da belli oldu.

Türkiye'nin konuştuğu hakimle ilgili yeni gelişme! 'Etek boyu' tartışmasıyla gündeme gelmişti

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu'nun 29 Mayıs 2019 tarihli duruşmada, müşteki avukat Tuğçe Çetin'in sözünü keserek "Masanın önüne çıkar mısınız?" dedikten sonra "Bu etek boyu bir avukata yakışıyor mu?" deyip duruşma salonunda bulunan diğer avukatlara avukat Çetin'in etek boyu hakkında konusunda fikirlerini sorduğu anlatıldı.

Şüpheli hakim Mehmet Yoylu'nun daha sonra yazıişleri müdürünü duruşma salonuna çağırarak müşteki avukatın eteğinin fotoğrafını çekmesini istediği belirtildi.

"KÜPE TAKMAK YAKIŞIR MI?"

Aynı duruşma salonunda dosyanın sırasının gelmesini bekleyen diğer avukat Dorukcan Davutoğlu'na da kulağındaki küpesi nedeniyle "Ankara Barosu avukatına küpe takmak yakışır mı?" dediği, salondaki diğer avukatların küpe takılmasının kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olmadığını belirtmeleri üzerine "Bir er kişiye küpe takmak yakışır mı?"diyerek sataştığı kaydedildi.

İddianamede, dinleyici kısmındaki bir başka avukatın kendisinin de küpe taktığını, belki er kişi değil de eşcinsel olabileceğini ifade etmesi üzerine de tartışmayı uzattığı belirtildi. Müşteki avukatlar Tuğçe Çetin ve Dorukcan Davutoğlu'nun Hakimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişliği'nde ifade vererek şüpheli hakim Mehmet Yoylu'dan şikayetçi oldukları, olay günü salonda bulunan avukatlar, hakimin görev yaptığı kalemin müdürü, katibin ise tanık olarak ifadelerine başvurulduğu ifade edildi.

"İYİ NİYETLİ UYARMAK İSTEDİM"

Şüpheli hakim Mehmet Yoylu ise bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini, olay günü müşteki avukat Tuğçe Çetin'i iyi niyetli uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Diğer müşteki Dorukcan Davutoğlu yönünden ise küpe taktığını görünce merak saikiyle sorduğunu, sohbet tarzında hareket ettiklerini, bu esnada bekleyen bir kısım avukatlarınkonuşmaya katıldıklarını, konunun eşcinselliğe getirildiğini, kendilerini uyardığını, olayın tamamen saptırıldığını belirterek suçlamaları reddetti. Yoylu'nun olay günü, "eteğin diz üstünden 15 santim yukarıda olduğunu" şeklinde tutanak tuttuğu da iddianamede yer aldı.

3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli hakim Yoylu'nun avukatlara yönelik söz ve davranışlarının onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu, müştekilerden Tuğçe Çetin'in etek boyu konusunu duruşma kapsamı ile bağlantısı olmadığı halde zapta geçirdiği, kıyafetin fotoğrafını çektirmeye çalıştığı, müşteki Dorukcan Davutoğlu ile de dosya kapsamında olmayan bir konuda tartışma başlatarak "Hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarının unsurlarının oluştuğu kaydedildi. Mehmet Yoylu'nun birinci sınıf hâkim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesi'nde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi. Yoylu hakkındaki 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu kamuoyunda çok tartışılmıştı. Olay sosyal medyada da çok tepki çekmişti. Görevden tedbiren uzaklaştırılan hakim Yoylu, daha sonra Gebze Hakimliği'ne geçici yetkiyle görevlendirilmişti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
etek boyu tartışması hakim

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Bakınız kadınlarımızın bazıları da bu durumu kullanmasın. Hakimin erkek olduğu belli olan bir duruşmaya mini etekle neden gidersin ? 1-2 de cilve yapsan, hakimi heveslendirsen , Bazı hakimlerin hakkaniyetli karar vermesini etkileyebilirsin ..
Ne boş bir yorum
@ufuyu senin beynine sıçayın. işte senin gibi adamların zihniyeti yüzünden bu ülke nurcularla doldu!! senin zihniyetin belli. senin çocuklarında senin gibi cahil utanmaz ahlaksız olacak!!!sana laf söylemek bile zaman kaybı
Hakim doğru demiş mahkeme salonuna herkes ciddi edebe uygun olarak giyinip gelmeli. Dışarda git naparsan yap .
ula demisse ne olmuş adamı mi öldürmüş
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