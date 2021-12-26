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Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30 dereceyi gördü

26.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden. Son bir haftada en düşük hava sıcaklığı -20 ile -25 derece arasında değişen Göle, sıfırın altında 30 dereceyi gördü. İlçede çeşmeler buz, ağaçlar kırağı tuttu, araçlar kar nedeniyle güçlükle ilerledi.

Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30 dereceyi gördü

Ardahan'ın 2030 rakımlı ilçesi Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerleri arasında. Bin 440 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve ilçe merkezinde yaklaşık 6 bin 700 nüfusu bulunan köyleriyle birlikte yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Göle'de bu kış mevsiminin en soğuk günleri yaşanıyor.

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-30 DERECEYİ GÖRDÜ

Hemen her kış mevsiminde soğuk havanın rekor kırdığı ilçe, son bir haftadan beri bu kış sezonunun en soğuk günlerini yaşıyor. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 ile 25 derecelerde olduğu Göle, dün gece eksi 30 dereceyi gördü. İlçede çeşmeler buz, ağaçlar kırağı tuttu, araçlar kar nedeniyle güçlükle ilerledi. Vatandaşların 'Türkiye'nin Sibiryası' olarak değerlendirdikleri Göle'de her yer buz kesti.

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"BİZ DONMUŞUZ"

"Biz donmuşuz" diyen Aleaddin Kılıç, "Gündüz sıfırın altında 24, gece sıfırın altında 30 dereceyi geçiyor. Biz donmuşuz. Evlerimizde sularımız bile dondu" dedi. Kerim Çadırcı ise Göle'de yaşanan soğuk havanın açıklanandan daha fazla olduğunu söyledi. Göle Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Ensar Kerdige, çöplerin bile buz tuttuğunu belirtti.

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DHA

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