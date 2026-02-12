Türkiye'nin tescilli lezzeti, 'Dünyanın en iyi turtası' seçildi!

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın en iyi turtalar listesinde ilk sırada yer alan tescilli lezzet Çarşamba pidesinin tadı yiyenlerin damağında kalıyor. Bölgenin en önemli kültürel yiyeceklerinden olan Çarşamba pidesinin püf noktalarını 10 yıllık pide ustası Oğuzhan Gülşen anlattı.

"ODUN ATEŞİNDE PİŞMELİ"

Çarşamba pidesinin diğer pidelerden farklı olduğunu belirten pide ustası Oğuzhan Gülşen, "Tescilli Çarşamba pidesi 2018 yılında tescillendi. Hamuru ince yapılır. Çiğ kıyma odun ateşinde kendi yağında pişiyor. En önemli özelliği budur. Çıtır ve lezzetlidir" dedi.

"SIVI VE SULU HAMURDUR"

Pidenin kıvamını yakalaması için mutlaka 250 derecede pişmesi gerektiğini belirten Gülşen, "Pidenin önce hamuru yoğurulur, kendi hamurumuz. Sıvı ve sulu hamurdur. Yağına ve tuzuna dikkat edilmeli. 250 derecede pişmesi. Buna dikkat edilmeli" diye konuştu.

"HERKES DENEMELİ"

Bölge halkının daha çok kapalı pideyi tercih etmesine vurgu yapan Gülşen, "Çarşamba'da en çok kapalı kıymalı tercih edilir. Açıklarda karışık, kuşbaşı, çiğ kıyma; hepsinden olur" diyerek Çarşamba halkının ilgisine dikkat çekti.

Gülşen, Çarşamba ve Terme pidelerinin ayrı özelliklere sahip olduğunu ve karıştırılmaması gerektiğini söyledi. İlk defa yiyenlerin çok beğendiğini ve yurt dışından da gelenler olduğunu söyleyen tecrübeli usta, herkesin farklı bir damak zevki olduğunu belirtti. Çarşamba pidesinin herkesin denemesi gerektiğini söyledi.

2018 yılında Türk Patent ve Tescil Kurumu tarafından tescil altına alınan Çarşamba pidesinin ünü, bölgeyi aşarak ulusal çapta yayılmaya başladı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır