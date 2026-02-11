En hızlı yağ yaktıran besin açıklandı! Bilime göre mum gibi yağları eriten bir numaralı meyve

Dr. Neal Barnard, katıldığı bir podcast yayınında kilo verme sürecinde olanlar için önemli bir açıklamada bulundu. Barnard'a göre göbek yağlarını hedef alıp en hızlı yağ yaktıran meyve yaban mersini.

Dr. Barnard, bu meyvenin sadece düşük kalorili olmakla kalmadığını, aynı zamanda vücuttaki yağ yakım mekanizmalarını tetikleyen özel bileşenler içerdiğini belirtti.

SIRRI İÇİNDEKİ ANTOSİYANİN MADDESİNDE

Yaban mersinine koyu rengini veren antosiyanin isimli bitki pigmenti zayıflamanın asıl anahtarı olarak geçiyor. Bilime göre iştahı dengelemeye yardımcı olan bu madde metabolizmayı hızlandırıyor ve yağ yakımını başlatıyor.

TATLI KRİZLERİNİN PANZEHRİ

Yağ yakımını destekleyen yaban mersini yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini de maksimize ediyor.

Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yapılan araştırmalar da Dr. Barnard’ı destekliyor. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda, yaban mersini açısından zengin bir diyetin, özellikle karaciğer ve bağırsak çevresindeki tehlikeli iç organ yağlanmasını azalttığı gözlemlendi.

Bilim insanları laboratuvar ortamındaki fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, düşük ve yüksek yağ içeren beslenme düzenlerine eklenen dondurularak kurutulmuş ve toz haline getirilmiş yaban mersininin etkilerini inceleyen bir deney yaptı.

Deney süreci 90 gün sürdü. Bu sürenin sonunda, diyetlerine yaban mersini takviyesi eklenen farelerde, vücutlarındaki zararlı yağ birikiminin belirgin şekilde azaldığı tespit edildi. Araştırma, özellikle metabolik risk taşıyan yağlanma üzerinde olumlu bir etki olabileceğine işaret ediyor.