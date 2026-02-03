Mynet Trend

Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı: Şemsiyeyle etrafını kapattılar!

Çin’in Guizhou eyaletinde sahne alan 36 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Kelly Yu, konser sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ünlü ismin durumunun iyi olduğu, olayın aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaynaklandığı açıklandı.

Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı: Şemsiyeyle etrafını kapattılar!
Çiğdem Berfin Sevinç

36 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Kelly Yu, Çin’in Guizhou eyaletinde düzenlenen bir müzik festivalinde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Binlerce kişinin izlediği konserde yaşananlar kısa süreli paniğe neden oldu.

Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı: Şemsiyeyle etrafını kapattılar! 1

ŞARKISINI SÖYLERKEN DENGESİ BOZULDU

Görüntülere yansıyan olayda Kelly Yu’nun, Original Sin adlı parçasını seslendirdiği sırada ayakta durmakta zorlandığı, ardından sahnede çömeldiği görüldü. Durumu fark eden bir görevli hızla sahneye çıkarak Yu’yu kollarına aldı ve yere uzanmasına yardımcı oldu. Sahne ışıkları kapatılırken, ekip üyeleri sanatçıyı kalabalığın gözünden uzak tutmak için şemsiyelerle çevreledi.

Ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı: Şemsiyeyle etrafını kapattılar! 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Festival izleyicileri, Kelly Yu’nun performans boyunca yorgunluk belirtileri gösterdiğini iddia etti. Olayın ardından ünlü isim derhal hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, fenalaşmanın aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaynaklandığını belirtirken, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği ve tam olarak iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

