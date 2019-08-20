Mynet Trend

Türkiye ona çok üzülmüştü... "Cici Baba" ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da sel felaketinde ölen 59 yaşındaki Sezai Gülek'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Gülek'in 6 yıldır sokaklarda yaşadığı öğrenildi. Yakınları, çevresinde "Cici Baba" olarak tanınan Gülek'in ölümünü polis merkezinden gelen telefonla öğrendi.

Ordu'nun Kumru ilçesinden olan Sezai Gülek (59) bir süre memleketinde yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Kasımpaşa'da bir otelde kalan Gülek, çeşitli işlerde çalıştı, seyyar satıcılık yaptı. Alkol problemi olduğu öğrenilen Gülek, bir süre sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Daha çok Beyoğlu ve Kasımpaşa çevresinde yaşayan Gülek, kış aylarında 5 kardeşinden biri olan ve İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki Cevat Gülek'in yanına gidiyordu. Havanın soğuk olduğu dönemlerde günlerini kardeşinin evinde geçiriyordu. İnşaat işleriyle uğraşan Cevat Gülek, ağabeyine birkaç iş ayarladı ancak Sezai Gülek bu işlerde çalışmadı. "Cici Baba" sadece kış aylarında kardeşinin yanına gidiyor ve tekrar sokaklara dönüyordu.

ACI GERÇEĞİ ADLİ TIPTA ÖĞRENDİLER

Hiç evlilik yapmadığı öğrenilen ve yaklaşık 6 senedir sokaklarda yaşayan Gülek, İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybetti. Unkapanı'nda kalmadığını bilen yakınları, hayatını kaybeden kişinin o olabileceğini hiç akıllarına getirmediklerini söylediler. Polis merkezinden aldıkları telefonla durumu öğrenen yakınları, teşhis için Adli Tıp Kurumu'na gittiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan Gülek'in yeğeni, cenazeyi teslim alarak memleketleri Ordu'nun Kumru ilçesine götürdü. Gülek bugün öğle namazında Kayabaşı köyünde bulunan camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

sel-baskininda-hayatini-kaybeden-cici-baba-ile-ilgili-yeni-detaylar..._9009_dhaphoto1

sel-baskininda-hayatini-kaybeden-cici-baba-ile-ilgili-yeni-detaylar..._9009_dhaphoto3

(DHA)

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
Her şey bir anda oldu!Her şey bir anda oldu!
Derin uyku hırsıza cesaret verdiDerin uyku hırsıza cesaret verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cici baba sezai gülek istanbul sel

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü!

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü!

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da 1901 yapımı silah ele geçirildi

Tekirdağ'da 1901 yapımı silah ele geçirildi

Taksim’de yumruk yumruğa kavga kamerada

Her şey bir anda oldu!

Sandalyede uyuya kaldı, şok gerçeği güvenlik kamerasına bakınca gördü

Derin uyku hırsıza cesaret verdi

Esenyurt'ta yürekleri ağza getiren görüntü! Kimse bakamadı

Esenyurt'ta yürekleri ağza getiren görüntü!

Hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması! Kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

Köprüler Afganistan bayrağı renklerine büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.