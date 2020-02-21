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Türkiye Şampiyonası Basketbol yarı finali maçları sona erdi

AMASYA HABERLERİ  | 21.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

Amasya’da yapılan Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı finali maçları sona erdi.Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında yarı finale çıkmak için kızlarda 10, erkelerde 12 takım kıyasıya mücadele etti.

Amasya’da yapılan Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı finali maçları sona erdi.
Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında yarı finale çıkmak için kızlarda 10, erkelerde 12 takım kıyasıya mücadele etti. Amasya Hamit Kaplan Kapalı Spor Salonu ve 22 Haziran Spor kapalı Salonunda kıyasıya mücadeleler sonucunda gruplarında birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.
Kızlar A grubundan İstanbul Şehit Öğretmenler Ortaokulu, B grubundan Kastamonu Vali Aydın Arslan Ortaokulu, C grubundan Sivas Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu birinci olarak yarı finale çıktı. Erkekler A grubundan İzmir Nallıdere Ö. Takev Ortaokulu, B grubundan Samsun Fatih Temiz Ortaokulu, C grubundan Amasya Özel Başarır Ortaokulu birinci olarak yarı finale çıktı.
Grubundan lider çıkarak yarı finali garantileyen Sivas Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu Antrenörü Muhammed Alptekin, “Turnuva çok güzel geçti. Buradaki misafirperverlikten dolayı da teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir turnuva oldu, bütün takımlara da başarılar diliyorum. Bizim için de inşallah devamı iyi geçer. Emek verdik, karşılığını aldık. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. İnşallah orada da (yarı final) elimizden geleni yapacağız” dedi.
Turnuvayı değerlendiren Sivas Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu Basketbolcusu Hazal Gökmen, “Çok güzeldi, yorucuydu, emeklerimizin karşılığını aldık. Çabaladığımız kadar herkesin elinden geldiği kadar yaptık. Her şeyin hayırlısı” diye konuştu.
Bir diğer yarı finale çıkmaya hak kazanan Amasya Özel Sevgi Başarır Ortaokulu Antrenörü Eren Kanar turnuvayı değerlendirerek, “Turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Amasya’da düzenleniyor. Bunun da avantajları oldu. Öğrencilerimiz tribünleri doldurdu. Yarı finallerde bu bizim için iyi bir tecrübeydi. Önümüzde bir Türkiye yarı finali var. Yarı finallerde de yine namağlup birincilik hedefimiz. Katılacak takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Karşılaşmaların ardından gruplarında birinci olanlara madalyaları verildi.

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