Türkiye Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada

Deloitte tarafından 7 yıldır yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 6 kıtada 28 ülkeden 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş Türkiye'nin sosyal medya kullanımında ilk sırada yer aldığını söyledi.

6 kıtada gerçekleştirilen araştırmaya, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 28 ülkeden 44 bin 150 kişi katıldı. Mobil cihaz kullanımının geldiği nokta hakkında önemli veriler sunan araştırmada, Türkiye özelinde de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. — Deloitte Türkiye (@DeloitteTurkiye) December 24, 2019

Aslantaş, "Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde; Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Türkiye’deki kullanıcılar analiz edildiğinde günlük sosyal medya kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış göstermiş. Bu artışın da tüm yaş gruplarında olduğu gözleniyor. Twitter ve Instagram kullanımında Türkiye birinci sırada" dedi.

ERKEKLERİN KADINLARI GEÇTİĞİ İKİ UYGULAMA VAR

Metin Aslantaş'ın açıkladığı verilere göre kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.