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Türkiye ve İtalya, EURO 2032'yi düzenlemek için ortak başvuruda bulunacak!

28.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için ortak başvuru yapma kararı alındığını açıkladı

Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye birlikte ev sahipliği yapmak için harekete geçti. TFF'den yapılan açıklamada, iki federasyonun EURO 2032'yi birlikte düzenlenemek için UEFA'ya başvuru yapılması kararı alındığı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır. Geçmişte düzenlenen EURO 2020, EURO 2012 ve EURO 2008 ile 2002 FIFA Dünya Kupası gibi turnuvaların başarı ile tamamlanması, yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yapılan çalışmalar, bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbol sever ile etkileşim sağlandığını ve turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını göstermiştir. UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: HEM TÜRK FUTBOLU HEM DE AVRUPA FUTBOLU ADINA ÖNEMLİ BİR KARAR VERMİŞ BULUNUYORUZ

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, yüzyıllardır devam eden benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan işbirliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum."

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