SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren Yusuf Dikeç dünya gündeminde! 'Ay yıldız' detayı...

Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren Yusuf Dikeç dünya gündeminde! 'Ay yıldız' detayı...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.08.2024 00:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyatlar'da, havalı tabanca atış kategorisinde Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu. Rakip oyuncular kulaklık takarken kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan Türk sporcumuz dünya basınında ses getirdi. İşte detaylar...

Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren Yusuf Dikeç dünya gündeminde! 'Ay yıldız' detayı...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç dünyanın gündeminde!

Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan Türk sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medyada dünya gündemine oturdu. Tabancasında görünen Ay yıldız ise dikkat çekti.

Screenshot_4

Adını spor tarihine yazdıran Dikeç'in rahat tavırları, ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşuldu.

Yusuf Dikeç’in Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem oldu.

İşte milyonlarca görüntüleme alan paylaşımlardan bazıları:

"Türkiye, özel lensleri, göz kapağı ve kulak koruması olamayan bir adamı göndererek gümüş madalya kazandı,

Bir Türk, sadece gözlüğüyle geldi ve gümüş madalya kazandı."

"Olimpiyat tarihinin en karizmatik olaylarından biri; Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç…

Screenshot_6

Hiçbir teçhizatı olmadan, bir eli cebinde atış yaparak Olimpiyat gümüş madalyasını Türkiye’ye getirdi.

Tabancasında ise Ay yıldızımız…"

"Türkiye, özel lensleri, göz kapağı veya kulak koruması olmayan 51 yaşındaki bir adamı göndererek gümüş madalya aldı."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Türkiye olimpiyat
En Çok Okunan Haberler
Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

Saldırılar sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama! 'Zor günler bizi bekliyor'

Saldırılar sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama! 'Zor günler bizi bekliyor'

TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a müjdeli haber geldi!

TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a müjdeli haber geldi!

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdiğini açıkladı!

Arda Turan, Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu ikna etti!

Arda Turan, Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu ikna etti!

Mbappe, eski takımını satın aldı!

Mbappe, eski takımını satın aldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.