Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren Yusuf Dikeç dünya gündeminde! 'Ay yıldız' detayı...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç dünyanın gündeminde!

Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan Türk sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medyada dünya gündemine oturdu. Tabancasında görünen Ay yıldız ise dikkat çekti.

Adını spor tarihine yazdıran Dikeç'in rahat tavırları, ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşuldu.

Yusuf Dikeç’in Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem oldu.

İşte milyonlarca görüntüleme alan paylaşımlardan bazıları:

"Türkiye, özel lensleri, göz kapağı ve kulak koruması olamayan bir adamı göndererek gümüş madalya kazandı,

Bir Türk, sadece gözlüğüyle geldi ve gümüş madalya kazandı."

"Olimpiyat tarihinin en karizmatik olaylarından biri; Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç…

Hiçbir teçhizatı olmadan, bir eli cebinde atış yaparak Olimpiyat gümüş madalyasını Türkiye’ye getirdi.

Tabancasında ise Ay yıldızımız…"

"Türkiye, özel lensleri, göz kapağı veya kulak koruması olmayan 51 yaşındaki bir adamı göndererek gümüş madalya aldı."