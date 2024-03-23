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  4. Türkiye'yi ayağa kaldıran kazada baba Bülent Cihantimur'a imza şartı getirilmişti! Karakola girmeden kaçtı

Türkiye'yi ayağa kaldıran kazada baba Bülent Cihantimur'a imza şartı getirilmişti! Karakola girmeden kaçtı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 11:29
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Türkiye günlerdir ünlü yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u konuşuyor. Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur kaza sonrası annesiyle Mısır'a kaçmıştı. Kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne gitti. Gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek oradan ayrıldı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran kazada baba Bülent Cihantimur'a imza şartı getirilmişti! Karakola girmeden kaçtı

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Acı'nin öldüğü kaza sonrası 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı.

Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.

EYLEM

POLİS MERKEZİNDEN AYRILDI

Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi.

Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü. Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.

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Eylem Tok anne yaşında
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