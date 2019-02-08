Türkiye’yi sarsan yasak aşk cinayetinde karar verildi!

Bodrum’u sarsan yasak aşk cinayeti 6 Ocak 2018’de yaşanmıştı. İşadamı M.Ö. eşi T.Ö. ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği ortağı Ali Özdemir’i öldürmüş, cesedini de kayınpederi ile birlikte ormanlık alana atmıştı. M.Ö. olaydan yaklaşık bir hafta sonra savcılığa giderek teslim olmuş ve olayı itiraf etmişti. İtirafın ardından M.Ö.’yle birlikte eşi T.Ö., kayınpederi A.S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S., gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan zanlılardan cinayeti işlediğini itiraf eden M.Ö. ile cesedin ormanlık alana atılmasına yardım ettiği iddia edilen kayınbabası A.S. tutuklanmıştı.

Cinayet zanlısı M.Ö. hakkında, kendini savunamayacak durumdaki kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, haksız tahrik ve takdiri indirimler uygulanan zanlı 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.Ö.’nün cezasına ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 8 ay daha eklenerek cezası 20 yıla çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılarak yüzüne kararı okunan cinayet zanlısı M.Ö.’nün son sözü ise “Pişmanım” oldu.

Bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, M.Ö.,A.S., K.S., F.S., sanıkların avukatları, öldürülen Ali Özdemir’in ağabeyi ve basın mensupları katıldı. Ortağı Ali Özdemir’i öldüren katil zanlısı M.Ö. hakkında, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak öldürme suçundan eylemine uyan TCK’nın 82/1- a-e maddeleri uyarınca ağırlaştırışmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına, sanığın suçu haksız tahrik adında işlemesi nedeniyle TCK’nın 29/1’inci maddesinin tatbiki ile sanığın, taktiren 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın şahsi ve sosyal durumu yargıdaki tutum ve davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK madde 62/1 gereği sanığın, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 18 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca M.Ö.’nün cezasına ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 8 ay daha eklenerek ceza 20 yıla çıkarıldı.

Muğla’da cezaevinde bulunan M.Ö. ile kayınpederi A.S. 2 Ocak tarihinde Bodrum Adliyesine getirilmiş dava Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamıştı. Davaya M.Ö., A.S., K.S., F.S., İ.A., avukatları, Ali Özdemir’in yakınları ile basın mensupları katılmış ve mahkeme 3 gün sürmüştü. Mahkeme sonucunda dava karara bağlanmak üzere 8 Şubat tarihine ertelenmişti.

KAYINBABAYA 3 YIL 4 AY HAPİS

Cinayet günü damadı M.Ö.’nün yanına gelen A.S.’ye ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan TCK’nın 28/1 maddesi uyarınca taktiren ve teşdiden 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın şahsi ve sosyal durumu yargıdaki tutum ve davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK madde 62/1 gereği sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Diğer sanık F.S. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu sebebi ile hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, F.S. bakımından hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. Öte yandan dava içerisinde sanık M.Ö.’yü yönlendirdiği iddia edilen J.D. hakkında verilen 5 ay hapis kararı ertelendi.

KARAR ADALETLİ DEĞİL

Maktul Ali Özdemir’in aile avukatı Göray Karadut ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yargıtay uygulamalarına uygun bir karar verildi. Ama bizim bu davadaki iddiamız ve olması gereken, uygulanması gereken hukuku düşündüğümüzde bunun yanlış ve adaletli olmadığını düşünüyorum. Bizim davamızda mahkeme tasarlayarak öldürmeden ceza verdi. Ali uyurken kendisini savunamaz durumda olduğu için oradan da ağırlaştırılmış bir müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra bunda haksız tahrik göz önünde tutularak ve haksız tahrik altında cinayetin işlendiği düşünülerek 22 yıl ceza verildi. Tekrar mahkemedeki iyi hali göz önüne alınarak bir indirim daha yapıldı ve 18 yıl 4 ay ceza verildi. Ayrıca ruhsatsız silahtan da ceza verildi ve toplamda 20 yıl ceza alındı”.

