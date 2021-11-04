MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye'yi şoke eden eski sevgili kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

Türkiye'yi şoke eden eski sevgili kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

04.11.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 aylık hamile Kübra Sarıkaya, eşi Sezer Sarıkaya'ya ulaşmak için Esra Erol'a başvurmuş, Sezer Sarıkaya'nın, hamile karısını terk edip eski sevgilisiyle düğün yaptığı ortaya çıkmıştı. Tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren olaya, Esra Erol'un eşi Ali Özbir de sessiz kalmadı.

Türkiye'yi şoke eden eski sevgili kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

8 aylık hamile karısını terk ederek, eski sevgilisi Elif Çamur ile davullu zurnalı düğün yapan Sezer Sarıkaya'nın rahat tavırları, Kübra Sarıkaya'nın sinir krizi geçirmesine neden oldu. Esra Erol, hamile eşini bırakıp başkasıyla mutlu bir yuva kurduğunu söyleyen Sezer Sarıkaya'ya ''Böyle vicdansızını ilk kez görüyorum'' yorumunda bulundu. İzleyici, Kübra Sarıkaya'nın çaresizliği karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye'yi şoke eden eski sevgili kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

Sezer Sarıkaya'nın akılalmaz davranışları, stüdyodaki seyirciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir, Esra Erol'da programının sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiye yaptığı yorumla dikkat çekti. Programın Instagram hesabında, takipçilere ''Siz Kübra'nın yerinde olsaydınız ne yapardınız?'' sorusu soruldu. Ali Özbir, paylaşımın altına ''Adam değilsin!'' yorumunu düştü. Ali Özbir'in yorumuna, beğeni yağdı.

Türkiye'yi şoke eden eski sevgili kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

Kendisini terk eden kocasının sözlerine daha fazla dayanamayan Kübra Sarıkaya, Sezer Sarıkaya'ya saldırmaya çalışmış, Esra Erol ve program ekibi, hamile kadını zor sakinleştirmişti.

Türkiye'yi şoke eden eski sevgili kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Yetişkin film yıldızından çıplak yatak pozu!Yetişkin film yıldızından çıplak yatak pozu!
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.