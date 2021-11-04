Türkiye'yi şoke eden eski sevgili kavgasına Esra Erol'un eşi Ali Özbir de dahil oldu!

8 aylık hamile karısını terk ederek, eski sevgilisi Elif Çamur ile davullu zurnalı düğün yapan Sezer Sarıkaya'nın rahat tavırları, Kübra Sarıkaya'nın sinir krizi geçirmesine neden oldu. Esra Erol, hamile eşini bırakıp başkasıyla mutlu bir yuva kurduğunu söyleyen Sezer Sarıkaya'ya ''Böyle vicdansızını ilk kez görüyorum'' yorumunda bulundu. İzleyici, Kübra Sarıkaya'nın çaresizliği karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Sezer Sarıkaya'nın akılalmaz davranışları, stüdyodaki seyirciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir, Esra Erol'da programının sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiye yaptığı yorumla dikkat çekti. Programın Instagram hesabında, takipçilere ''Siz Kübra'nın yerinde olsaydınız ne yapardınız?'' sorusu soruldu. Ali Özbir, paylaşımın altına ''Adam değilsin!'' yorumunu düştü. Ali Özbir'in yorumuna, beğeni yağdı.

Kendisini terk eden kocasının sözlerine daha fazla dayanamayan Kübra Sarıkaya, Sezer Sarıkaya'ya saldırmaya çalışmış, Esra Erol ve program ekibi, hamile kadını zor sakinleştirmişti.





