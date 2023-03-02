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  4. Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti! Erdem Baş'ın son paylaşımı gündem oldu

Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti! Erdem Baş'ın son paylaşımı gündem oldu

02.03.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi terk eden oyuncu Erdem Baş sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Türkiye ve ABD'de yılın ilk 6 ayında kazandığı parayı karşılaştırarak daha önce gündeme gelen Erdem Baş son olarak bir alıntı yapınca adından söz ettirdi.

Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti! Erdem Baş'ın son paylaşımı gündem oldu

Ayrılsak da Beraberiz, Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Erdem Baş, kısa süre önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşti.

Daha önce ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırması, satın aldığı aracı tanıtması ve iPhone videosuyla gündeme gelen Erdem Baş ülkemizde yaşanan depremlerden sonra zaman zaman Türkiye hakkında da paylaşımlar yapıyor.

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DİKKAT ÇEKEN NOT

Oyuncu Erdem Baş son olarak bir alıntı yaptı ve paylaşıma da "Taraf tutmalıyız… Susmak eziyet edeni cesaretlendir, eziyet çekeni değil" notunu düştü.

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Erdem Baş'ın bu paylaşımına yorum yağdı. Kimi "Uzaktan konuşmak kolay" derken kimi de oyuncuya "Helal olsun yaz be" yorumlarında bulundu.

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Erdem Baş Oyuncu aktan

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