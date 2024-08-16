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  4. Türkiye'yi terk etmişti! Herkes nerede olduğunu merak ediyordu... Mete Horozoğlu saçı sakalı kesip paylaştı

Türkiye'yi terk etmişti! Herkes nerede olduğunu merak ediyordu... Mete Horozoğlu saçı sakalı kesip paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.08.2024 13:37
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Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i olarak hafızalara kazınan Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etmişti. Yıllar önce ülkeyi terk eden ünlü oyuncu bir süredir paylaşım yapmayınca fanlarından "Neredesin" yorumları geliyordu. Mete Horozoğlu saçı sakalı kesip son halini paylaştı.

MYNET MAGAZİN-Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Mete Horozoğlu uzun süredir ekranlardan uzakta...

Nefes filminin “Uyursan ölürsün” repliğiyle efsaneleşen komutanı olarak da hafızalara kazınan başarılı oyuncu son yıllarda yurt dışında tiyatro yapıyordu.

Ülkeyi terk edip Amerika'ya yerleşen başarılı oyuncu sosyal medyayı zaman zaman aktif kullanırken zaman zaman da gözlerden uzakta kalıyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i uzun zaman sonra sosyal medyaya döndü ve "Neredesin Mete neredesin Mete? YouTube'a içerik üretmek ne tehlikeli işmiş be. Eylül ayında yayında olacağız hadi bakalım" dedi.

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Saç sakalı kesen ve uçuş eğitimi gibi bir ortamda pozlar veren Mete Horozoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

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Mete Horozoğlu'nun son halini görenler "Çok karizmatik", "Saç sakal gidince gözler ortaya çıkmış"," Abi yakıyorsun" yorumlarında bulundu.

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HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı bilinen Horozoğlu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti.

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Mete Horozoğlu
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