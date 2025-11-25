Türklerin bir dönem yasaklanan içeceği: 3000 yıllık iddiası! Evde boza pişirilir mi?

Sosyal medyada paylaşılan "Türklerin yasaklanan 3000 yıllık içeceği, 400 yıl sonra tekrar ortaya çıktı" iddiası merak edildi. Peki bu tamamen doğru mu? Tarih ve kaynaklar, iddiaların bazı yönlerini doğrularken bazı yönlerinin abartılı olduğunu gösterdi.

BİNLERCE YILLIK FERMENTE GELENEĞİ

Boza, tahıldan yapılan ve fermente edilen geleneksel bir içecek olarak biliniyor. Benzer içeceklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya binlerce yıl öncesine dayandığı, tarihçiler tarafından belirtildi.

Uzmanlara göre, bozanın kökeni kesin olarak 3000 yıl öncesine dayandırılamasa da, antik tahıl içecekleri ile olan bağlantısı oldukça eski.

OSMANLI DÖNEMİNDE YASAKLANMIŞTI

Tarihi kaynaklara göre, Osmanlı’da bozanın bazı versiyonları zaman zaman yasaklandı. Özellikle IV. Mehmet döneminde, yüksek alkol içeriği taşıyan boza türleri nedeniyle bozahaneler kapatıldı.

Bazı kaynaklarda II. Selim döneminde alkol oranı yüksek bozalara karşı da kısıtlamalar getirildiği belirtiliyor. Ancak yasaklar her zaman sürekli değildi; dönemsel olarak uygulandı ve gevşetildi.

400 YIL SONRA TEKRAR ORTAYA ÇIKMASI?

İddia, bozanın 400 yıl sonra tekrar popüler hale geldiğini söylüyor. Gerçekte, boza Osmanlı’da inişli çıkışlı bir tüketim geçmişine sahip. 19. yüzyılda tatlı ve düşük alkollü boza çeşitleriyle yeniden yaygınlaşması, günümüzde hala İstanbul’da tarihi dükkanlarla devam ediyor.

BOZA NEDİR?

Boza, tahıllardan yapılan, fermente edilmiş ve hafif ekşi-tatlı bir içecektir. Genellikle kış aylarında tüketilir ve özellikle Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinde geleneksel bir içecek olarak bilinir.

Temel malzemeler: Darı, buğday veya mısır gibi tahıllar

Tat: Hafif ekşi, tatlımsı, yoğun kıvamlı

Boza, besleyici ve probiyotik özellikleri sayesinde hem enerji verir hem de sindirim sistemine iyi gelir.

EVDE BOZA TARİFİ

MALZEMELER 2 su bardağı kalın bulgur

1/2 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı toz maya

TARİF Tahılı hazırlayın: Bulguru yıkayıp 6-8 saat suya koyarak bekletin. Bulguru yıkadıktan sonra tencereye koyup kaynatın. Uzun süre kaynamasını sağlayın, gerekirse su ilavesi yapabilirsiniz.

Ardından bulguru süzün. Bu aşamada kaşıkla bastırarak bulguru iyice ezin. Posasını kullanmayacaksınız. Sulu kısmı kapaklı bir kap ya da tencereye alarak ılımaya bırakın.

Maya ve şekeri yarım su bardağı ılık su ile karıştırın.

Ardından bulgura ekleyip karıştırın. Kapağı kapalı olarak karanlık bir yerde bir gün bekletin. Bir gün sonunda karıştırın, gerekli görürseniz şeker ilavesi yapıp 2 gün daha karanlık yerde bekletmeye devam edin.

Süzme ve servis: İstenirse karışımı süzün. Kıvamına göre su ekleyebilirsiniz. Soğuk olarak servis edin, üzerine tarçın veya kavrulmuş nohut serpilebilir.

AFİYET OLSUN!