Türklerin bir dönem yasaklanan içeceği: 3000 yıllık iddiası! Evde boza pişirilir mi?

Sosyal medyada paylaşılan "Türklerin yasaklanan 3000 yıllık içeceği, 400 yıl sonra tekrar ortaya çıktı" iddiası merak edildi. Peki bu tamamen doğru mu? Tarih ve kaynaklar, iddiaların bazı yönlerini doğrularken bazı yönlerinin abartılı olduğunu gösterdi.
Boza, tahıldan yapılan ve fermente edilen geleneksel bir içecek olarak biliniyor. Benzer içeceklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya binlerce yıl öncesine dayandığı, tarihçiler tarafından belirtildi.
Uzmanlara göre, bozanın kökeni kesin olarak 3000 yıl öncesine dayandırılamasa da, antik tahıl içecekleri ile olan bağlantısı oldukça eski.
Tarihi kaynaklara göre, Osmanlı’da bozanın bazı versiyonları zaman zaman yasaklandı. Özellikle IV. Mehmet döneminde, yüksek alkol içeriği taşıyan boza türleri nedeniyle bozahaneler kapatıldı.
Bazı kaynaklarda II. Selim döneminde alkol oranı yüksek bozalara karşı da kısıtlamalar getirildiği belirtiliyor. Ancak yasaklar her zaman sürekli değildi; dönemsel olarak uygulandı ve gevşetildi.
İddia, bozanın 400 yıl sonra tekrar popüler hale geldiğini söylüyor. Gerçekte, boza Osmanlı’da inişli çıkışlı bir tüketim geçmişine sahip. 19. yüzyılda tatlı ve düşük alkollü boza çeşitleriyle yeniden yaygınlaşması, günümüzde hala İstanbul’da tarihi dükkanlarla devam ediyor.
Boza, tahıllardan yapılan, fermente edilmiş ve hafif ekşi-tatlı bir içecektir. Genellikle kış aylarında tüketilir ve özellikle Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinde geleneksel bir içecek olarak bilinir.
Temel malzemeler: Darı, buğday veya mısır gibi tahıllar
Tat: Hafif ekşi, tatlımsı, yoğun kıvamlı
Boza, besleyici ve probiyotik özellikleri sayesinde hem enerji verir hem de sindirim sistemine iyi gelir.
