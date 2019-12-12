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TÜRKSOY'dan Bosna Hersek'te "Türk Dünyası Ezgileri" konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 23:42 | Son Güncelleme

TÜRKSOY'dan Bosna Hersek'te "Türk Dünyası Ezgileri" konseri

TUZLA (AA) - Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla ''Türk Dünyası Ezgileri'' konseri düzenlendi.

YEE ile Tuzla Belediyesi iş birliğinde Kaleidoskop Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Azerbaycan'ın "kamança", Kazakistan'ın "dombra", Kırgızistan'ın "komuz" ve Türkiye'nin "bağlama" enstrümanları ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Uygur Türklerinin halk ezgilerinin çalındığı konserde, çeşitli bölgelerin halk oyunlarından örnekler sergilendi.

Konserde konuşma yapan YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, Balkanlar turnesinin ilk konserinin Budapeşte'de verildiğini anımsatarak, "Türk Dünyası Ezgileri" konseri ile dün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sahne alan TÜRKSOY ekibinin, yarın Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde, 15 Aralık'ta ise Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde müzikseverlerle buluşacağını aktardı.

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