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Türkücü Mustafa Keser'in talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...

25.02.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Mustafa Keser Aydın’ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takıldı ve talihsiz bir kaza yaşadı. Keser, dengesini kaybedip havuza düştü...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık iki şiddetli depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral vermek için organize edilen gecede sahne alan ünlü türkücü Mustafa Keser, talihsiz bir kaza yaşadı.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, dün, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi.

Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü.

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Bu sırada bir genç, Mustafa Keser’i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.

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'YANINIZDA OLMAK İÇİN BURADAYIM'

Depremzedelere moral veren türkücü Mustafa Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz" dedi.

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'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

Keser ayrıca, “Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ’da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize" diyerek, depremzedelerle gece boyunca sohbet etti.

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