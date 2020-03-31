Turpgilleri tüketin kolon kanserinden korunun

Doç. Dr. Bülent Yaşar, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yaşar, Dünya Sağlık Örgütü’nün 3 kanser türü için tarama önerdiğine dikkati çekerek "Kadınlarda meme ve rahim ağzı, kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanserine karşı düzenli tarama yapılmalı. Tarama ile erken safhada saptanabilen bu kanserler önlenebilir ve tam olarak iyileşebilir kanserlerdir. 2015 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde kadın ve erkeklerde 3’üncü en sık görülen kanser türü bağırsak kanseridir. Bu oran dünya istatistikleri ile benzerdir’’ dedi.

Vakaların yüzde 90’ının 50 yaş üstü olmakla birlikte, giderek artan oranda gençlerde de kanserleşme potansiyeli taşıyan polipler ile karşılaştıklarına değinen Doç. Dr. Yaşar, "Tanı konduğunda vakaların yaklaşık yüzde 35’i bağırsakta sınırlı iken, büyük bölümü bölgesel veya uzak yayılım göstermektedir. Erken evrede yakalandığında 5 yıllık sağkalım oranları yüzde 90’larda iken ileri evrelerde, uzak organ yayılımı ile birlikte bu oran yüzde 10’lara kadar düşer. Bu oran erken tanının önemini çarpıcı şekilde göstermektedir’’ ifadelerini kullandı.