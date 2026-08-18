Turşu suyuna bal ekleyip içiyorlar! Bakın vücutta ne işe yarıyor

Sosyal medyada son dönemde öne çıkan turşu suyu ve bal karışımı, özellikle yoğun egzersiz yapanların ilgisini çekiyor. Turşu suyundaki sodyum, terlemeyle kaybedilen elektrolitlerin yerine konmasına yardımcı olabilirken bal, içerdiği glikoz ve fruktoz sayesinde hızlı enerji sağlayan karbonhidratlar içeriyor.

Bu nedenle özellikle uzun ve yoğun antrenmanların ardından bu karışımın tercih edildiği görülüyor. Ancak günlük yaşamda elektrolit ihtiyacını karşılamak için mutlaka turşu suyu ve bal tüketmek gerekmiyor. Yeterli su tüketimi ve dengeli beslenme çoğu kişi için yeterli oluyor.

HER TURŞU SUYU AYNI DEĞİL

Turşu suyunun içeriği hazırlanma şekline göre değişebiliyor. Doğal fermantasyonla hazırlanan turşular ile sirke kullanılarak yapılan turşuların özellikleri aynı olmayabiliyor.

Fermente turşu suyunda bulunan canlı mikroorganizmaların miktarı da ürünün hazırlanma ve saklanma koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Pastörizasyon gibi işlemler de bu içeriği etkileyebiliyor.

TURŞU SUYU VE BAL KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

Turşu suyunun en önemli noktalarından biri yüksek miktarda tuz ve sodyum içerebilmesi. Bal eklendiğinde ise içeceğin şeker miktarı artıyor.

Bu nedenle özellikle yüksek tansiyonu olanlar, böbrek hastaları, kalp hastalığı bulunanlar ve kan şekeri kontrolüne dikkat eden kişilerin bu karışımı tüketmeden önce sağlık uzmanına danışması gerekiyor.

MİDE HASSASİYETİ OLANLAR DİKKAT

Turşu suyunun asidik ve tuzlu yapısı bazı kişilerde mide yanması ve reflü şikayetlerini artırabiliyor. Bu nedenle karışımı ilk kez deneyecek kişilerin fazla miktarda tüketmek yerine küçük bir miktarla başlaması daha uygun olabilir.

YAĞ YAKIYOR MU?

Turşu suyu ve bal karışımının yağ yaktığı, hastalıkları tedavi ettiği, bağışıklığı anında güçlendirdiği veya vücudu toksinlerden arındırdığı yönündeki iddiaların bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.