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Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi! Turşu nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 26.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kış aylarının vazgeçilmezi olan turşu sezonu açıldı. Turşu yapımı için gereken sebzeler pazar tezgahlarına renk katarken, uygun fiyata turşu yapmak isteyenlerin ise ellerini çabuk tutması gerekiyor. Turşu nasıl kurulur merak ediyorsanız sizler için turşu çeşitlerinden ve turşu yapılışından bahsedeceğiz.

Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi! Turşu nasıl yapılır?

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan turşu yapımı için sebzeler pazarlara indi. Soğuklar başlamadan önce yapılacak turşu için gerekli sebzeler meyve-sebze pazarında satışa çıktı.

Turşulukların henüz yeni çıktığını ve ucuz olduğunu dile getiren pazar esnaflarından Ahmet Erbaş, henüz yeni olduğu için talebin az olduğunu belirterek, "Bizim Malatya halkı bekliyor ki hava tam soğuyunca turşuyu yapalım. Ama hava soğudukça gelen ürünler da azalıyor ve bu nedenle de fiyatlar yükseliyor. Mesela acurun kilosu şu anda 2,5 TL ama hava soğuduğu zaman bu fiyat yükselişe geçecek” dedi. İlk hasadın kaliteli olduğunu dile getiren Erbaş, bu nedenle de turşu yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini dile getirdi.

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TURŞU YAPIMININ TAM ZAMANI

Fiyatı fazla da olsa az da olsa turşu yapma zamanının geldiğini belirten Nurettin Özbay isimli vatandaş ise "Kış ayı için turşuluk alacağız. Fiyat artık ucuz veya fazla olsa da alacağız. Çünkü zamanı geldi artık turşunun. Fiyatların ineceği, çıkacağını bilemeyiz” ifadelerine yer verdi.

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Bir diğer esnaf Cebrail Akyol da turşu için sebze fiyatlarının şu an ideal olduğunu ifade ederek, “Acuru 2,5 TL’ye satıyoruz, kornişon salatalık 5 TL, domates 2,5 TL sadece biraz sarımsak yüksek fiyata satıyoruz. O da sarımsak bu yıl az olduğundan dolayı fiyatlarımız yüksek. Havuç 2 TL, diğer kornişon salatalık 2 TL, Arnavut biberlerimiz 5 TL’den başlıyor 7 TL’ye kadar satışı var” diye konuştu.
Geçen yıla oranla bu yıl fiyatların normal olduğunu da kaydeden Akyol, "Havalar biraz sıcak şu an satışlarımız durgun ama inşallah bir yağıştan sonra fiyatlarda yükseliş olmazsa satışlarımız daha da yükselir” şeklinde konuştu.

Pazarda sirkeden tuza, kornişon salatalıktan acura kadar tezgahlarda yerini alan turşuluklar alıcılarını bekliyor.

TURŞU NASIL KURULUR?

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Malzemeler
Sivri biber
Kırmızı biber
250 gram taze fasulye
Salatalık
Yeşil domates
1 adet limon
Yarım su bardağı nohut
Yarım su bardağı sarımsak
5 su bardağı üzüm sirkesi
2 çorba kaşığı limon tozu
2 litre su
Yarım su bardağı salamura tuz

Turşu yapılışı:

Tüm malzemeleri yıkayın.
Biberlerin uç kısımlarından çok az miktarda kesin. Böylelikle iç kısımlarına turşu suyunu girmesini sağlayacaksınız.
Salatalıkların üzerine minik delikler açın.
Taze fasulyeyi dilerseniz birkaç parçaya ayırabilirsiniz.
Limonu da diimledikten sonra turşu malzemeleriniz hazır bir hale gelecektir.
Turşu kavanozunun içine nohutları koyun.
Karışık olarak malzemeleri yerleştirin. Bu aşamada sarımsakları da soyup malzemelerle karıştırın.
Limon dilimlerini de kavanozun kenarlarına yerleştirin.
Turşu suyu malzemelerinin hepsini derin bir kapta karıştırın.
Turşu kavanozunun içine yavaşta suyu boşaltın.
Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
Turşu kabını karanlık ve serin bir yerde 5 gün bekletin. Her gün kontrol ederek kavanozu ters çevirmeyi unutmayın.
Beş gün sonra yaz turşunuz hazır olacak. Afiyet olsun.

TURŞU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Lezzetine doyum olmayan, özellikle kış sofralarını süsleyen turşuların çeşitleri de bir hayli fazla. Her sebzenin turşusu kurulacağı gibi, bazı meyvelerin, deniz ürünlerinin de turşularını yapmak mümkün.

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