Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi! Turşu nasıl yapılır?

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan turşu yapımı için sebzeler pazarlara indi. Soğuklar başlamadan önce yapılacak turşu için gerekli sebzeler meyve-sebze pazarında satışa çıktı.

Turşulukların henüz yeni çıktığını ve ucuz olduğunu dile getiren pazar esnaflarından Ahmet Erbaş, henüz yeni olduğu için talebin az olduğunu belirterek, "Bizim Malatya halkı bekliyor ki hava tam soğuyunca turşuyu yapalım. Ama hava soğudukça gelen ürünler da azalıyor ve bu nedenle de fiyatlar yükseliyor. Mesela acurun kilosu şu anda 2,5 TL ama hava soğuduğu zaman bu fiyat yükselişe geçecek” dedi. İlk hasadın kaliteli olduğunu dile getiren Erbaş, bu nedenle de turşu yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini dile getirdi.

TURŞU YAPIMININ TAM ZAMANI

Fiyatı fazla da olsa az da olsa turşu yapma zamanının geldiğini belirten Nurettin Özbay isimli vatandaş ise "Kış ayı için turşuluk alacağız. Fiyat artık ucuz veya fazla olsa da alacağız. Çünkü zamanı geldi artık turşunun. Fiyatların ineceği, çıkacağını bilemeyiz” ifadelerine yer verdi.